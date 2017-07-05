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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    05 июля 2017

    Алина Кабаева - амбассадор Чемпионата мира по художественной гимнастике

    Олимпийская чемпионка - первая посланница в истории соревнований

    В этом году Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в итальянском городе Пезаро в период с 29 августа по 3 сентября. В преддверии соревнований Международная федерация гимнастики объявила имя первого в истории чемпионата амбассадора — им стала известная российская гимнастка Алина Кабаева.

    Алина Кабаева
    Алина Кабаева

    «Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Поздравляем!», - так звучит официальное заявление.

    Миссия амбассадора заключается в том, чтобы популяризировать художественную гимнастику как вид спорта. К тому же Кабаевой предстоит принимать участие во всех пресс-конференциях, связанных с соревнованиями, и награждать победителей.

    Алина Кабаева

    Напомним, за 11 лет своей головокружительной карьеры Алина Кабаева стала единственной пятикратной олимпийской чемпионкой, попавшей в Книгу рекордов Гинесса. В 2007 году она оставила спортивную карьеру, занявшись политической деятельностью.

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