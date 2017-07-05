Алина Кабаева - амбассадор Чемпионата мира по художественной гимнастике

В этом году Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в итальянском городе Пезаро в период с 29 августа по 3 сентября. В преддверии соревнований Международная федерация гимнастики объявила имя первого в истории чемпионата амбассадора — им стала известная российская гимнастка Алина Кабаева.

«Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Поздравляем!», - так звучит официальное заявление. Миссия амбассадора заключается в том, чтобы популяризировать художественную гимнастику как вид спорта. К тому же Кабаевой предстоит принимать участие во всех пресс-конференциях, связанных с соревнованиями, и награждать победителей.