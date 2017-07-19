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    19 июля 2017

    Алеся и Евгений Кафельниковы заблокировали друг друга в соцсетях

    Модель внесла отца в черный список в Twitter

    Алеся Кафельникова поссорилась с отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым. Как пишут СМИ, девушка, прежде очень дружная с папой, ушла из дома.

    «Уже два месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе», — написала Алеся в социальных сетях.

    Алеся и Евгений Кафельниковы

    Алеся и Евгений Кафельниковы

    Этим дело не ограничилось: недавно Кафельников-старший опубликовал в своем Twitter скрин, на котором видно, что дочь внесла его в черный список подписчиков. Тем временем Алеся активно пишет в Twitter посты, в основном на английском, по которым можно сделать вывод, что она находится в расстроенных чувствах. Можно предположить, что эти переживания вызваны как раз-таки разладом с отцом — адресат этих сообщений не указывается.

    В свою очередь, ходят слухи, что причиной семейной ссоры стал роман Кафельниковой с музыкантом Глебом Голубиным, известным как Pharaon. Пользователи считают, что Голубин не понравился отцу Алеси, что и вызвало сложности в отношениях. Все эти события, впрочем, никак не отражаются на настроениях в Instagram обоих Кафельниковых: Алеся по-прежнему публикует сногсшибательные фото, а Евгений пишет о мероприятиях со своим участием. Дочь спортсмена, судя по всему, из подписчиков блога Кафельникова удалена. И пользователи от этого не в восторге: «Зачем блокнули дочку? Смешно уже», «Разблокируйте Кафельникову», «Зачем заблокировали Алесю? это как-то не по-родительски».

    Алеся Кафельникова и Глеб Голубин

    Алеся Кафельникова и Глеб Голубин

    Алеся и Евгений Кафельниковы фото
    Алеся и Евгений Кафельниковы фото семьяФОТОInstagram

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