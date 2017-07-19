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Модель внесла отца в черный список в Twitter
Алеся Кафельникова поссорилась с отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым. Как пишут СМИ, девушка, прежде очень дружная с папой, ушла из дома.
«Уже два месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе», — написала Алеся в социальных сетях.
Алеся и Евгений Кафельниковы
Этим дело не ограничилось: недавно Кафельников-старший опубликовал в своем Twitter скрин, на котором видно, что дочь внесла его в черный список подписчиков. Тем временем Алеся активно пишет в Twitter посты, в основном на английском, по которым можно сделать вывод, что она находится в расстроенных чувствах. Можно предположить, что эти переживания вызваны как раз-таки разладом с отцом — адресат этих сообщений не указывается.
Очевидно,что за Путина «топит» родная дочь???????????? pic.twitter.com/leyPZ2Hv1n— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 июля 2017 г.
В свою очередь, ходят слухи, что причиной семейной ссоры стал роман Кафельниковой с музыкантом Глебом Голубиным, известным как Pharaon. Пользователи считают, что Голубин не понравился отцу Алеси, что и вызвало сложности в отношениях. Все эти события, впрочем, никак не отражаются на настроениях в Instagram обоих Кафельниковых: Алеся по-прежнему публикует сногсшибательные фото, а Евгений пишет о мероприятиях со своим участием. Дочь спортсмена, судя по всему, из подписчиков блога Кафельникова удалена. И пользователи от этого не в восторге: «Зачем блокнули дочку? Смешно уже», «Разблокируйте Кафельникову», «Зачем заблокировали Алесю? это как-то не по-родительски».
Алеся Кафельникова и Глеб Голубин