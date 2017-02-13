Алена Ахмадуллина вышла замуж

Алена Ахмадуллина из тех светских персон, кто верит в силу поговорки «счастье любит тишину». Дизайнер почти не рассказывает о своей личной жизни, поэтому о свадьбе девушки стало известно, когда в Instagram одна за другой стали появляться фотографии друзей Алены, поздравляющих ее со счастливым событием. Избранником Ахмадуллиной стал Сергей Макаров – председатель совета директоров «Станкопрома», в прошлом вице-президент «Транснефти» и «Стройтрансгаза».

Возлюбленные обвенчались в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе, а после отметили бракосочетание в узком кругу в особняке на Волхонке. Дизайном свадебного образа Алена занималась сама – традиционному белому платью девушка предпочла кремовый наряд с цветочной вышивкой и кейпом с меховым воротником, который позже сменила на платье из набивного бархата с воротником-стойкой.