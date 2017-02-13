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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 февраля 2017

Алена Ахмадуллина вышла замуж

Избранником дизайнера стал председатель совета директоров АО «Станкопром» Сергей Макаров

Алена Ахмадуллина из тех светских персон, кто верит в силу поговорки «счастье любит тишину». Дизайнер почти не рассказывает о своей личной жизни, поэтому о свадьбе девушки стало известно, когда в Instagram одна за другой стали появляться фотографии друзей Алены, поздравляющих ее со счастливым событием. Избранником Ахмадуллиной стал Сергей Макаров – председатель совета директоров «Станкопрома», в прошлом вице-президент «Транснефти» и «Стройтрансгаза».

Возлюбленные обвенчались в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе, а после отметили бракосочетание в узком кругу в особняке на Волхонке. Дизайном свадебного образа Алена занималась сама – традиционному белому платью девушка предпочла кремовый наряд с цветочной вышивкой и кейпом с меховым воротником, который позже сменила на платье из набивного бархата с воротником-стойкой.

Этот брак стал для Ахмадуллиной вторым по счету. Первым мужем дизайнера был предприниматель Аркадий Волк. После развода девушка встречалась с бизнесменом Александром Мамутом, однако этот роман так и не увенчался свадьбой.

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