Алексей Чадов вышел в свет с новой девушкой

В 2015-м году Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись - с тех пор бывшие супруги держат личную жизнь в секрете. Но недавно Андрея впервые за долгое время заметили в компании девушки. На одной из вечеринок в рамках Московского международного кинофестиваля он появился с 28-летней моделью Лейсан Галимовой. Очевидцы сообщают, что весь вечер молодые люди не разнимали объятий и флиртовали друг с другом.

Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Известно, что девушка - журналист по образованию, а сейчас работает моделью. Лейсан и Алексея познакомили общие друзья - режиссер Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе») и его жена Наталья Бардо. Сам актер пока не комментирует новый роман, однако поклонники уверены, что девушка привлекла Алексея невероятным сходством с его бывшей женой Агнией.

Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските познакомились в 2006 году на съемках фильма «Жара». Несмотря на неоднократные расставания, они поженились в 2012 году, а в 2014-м объявили о рождении сына Федора. Но в 2015-м пара объявила о расставании.