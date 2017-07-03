Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 июля 2017

    Александр Овечкин и Анастасия Шубская готовятся к свадьбе

    Церемония обещает стать одним из самых громких событий этого лета

    Прошлым летом российский хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная Анастасия Шубская обручились. Поклонники пары ожидали роскошной свадебной церемонии, однако влюбленные лишь показали свидетельство о браке и объявили, что отпразднуют это событие позже. И, кажется, этот момент наконец-то настал. На выходных они устроили девичник и мальчишник, о чем сообщили в своих соцсетях. Анастасия и ее подруги отпраздновали будущую свадьбу в ресторане Modus. Девушки были одеты в джинсы и белые футболки и фотографировались с табличками «Ovechkina party», «One in a million», «No boys allowed». Александр же предпочел провести этот день на природе с самыми близкими товарищами.

    И все же дату торжества пара не разглашает, однако праздник, несомненно, состоится совсем скоро. Так что свадьба влюбленных обещает стать еще одним громким и роскошным событием этого лета.

    Александр Овечкин и Анастасия Шубская
    Александр Овечкин и Анастасия Шубская

    Напомним, о романе Александра и Анастасии стало известно зимой прошлого года, а через несколько месяцев пара подтвердила отношения. В мае они познакомились с родителями друг друга, а спустя несколько месяцев хоккеист сделал возлюбленной предложение.

    Александр Овечкин и Анастасия Шубская
    Александр Овечкин и Анастасия Шубская
    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз