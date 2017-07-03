Александр Овечкин и Анастасия Шубская готовятся к свадьбе

Прошлым летом российский хоккеист Александр Овечкин и его возлюбленная Анастасия Шубская обручились. Поклонники пары ожидали роскошной свадебной церемонии, однако влюбленные лишь показали свидетельство о браке и объявили, что отпразднуют это событие позже. И, кажется, этот момент наконец-то настал. На выходных они устроили девичник и мальчишник, о чем сообщили в своих соцсетях. Анастасия и ее подруги отпраздновали будущую свадьбу в ресторане Modus. Девушки были одеты в джинсы и белые футболки и фотографировались с табличками «Ovechkina party», «One in a million», «No boys allowed». Александр же предпочел провести этот день на природе с самыми близкими товарищами.