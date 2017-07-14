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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 июля 2017

    Алекса Чанг и Александр Скарсгард расстались

    Актер и телеведущая разошлись после двух лет отношений

    На днях стало известно, что Алекса Чанг и Александр Скарсгард расстались после двух лет отношений. Об этом сообщил один из близких друзей пары: «Ребята не хотели, чтобы их роман обсуждался в прессе, поэтому старались не появляться на светских мероприятиях вместе и никогда не давали комментариев относительно своих отношений. Но это не спасло их от расставания». Стоит отметить, что последний раз актера и телеведущую видели вместе на вечеринке MET Gala в мае этого года.

    Алекса Чанг и Александр Скарсгард

    Алекса Чанг и Александр Скарсгард

    ФОТОlegion-media.ru / getty images

    К слову, несмотря на то, что с момента их разрыва прошло меньше двух месяцев, Александр уже начал ходить на свидания. Как утверждают инсайдеры, 8 июля он устроил романтический ужин с бывшей девушкой Леонардо Ди Каприо, 25-летней моделью Тони Гаррн: «Пока сложно сказать, во что перерастет это общение, но Алекс и Тони явно симпатизируют друг другу».

    Тони Гаррн

    Тони Гаррн

    Что же касается экс-возлюбленной 40-летнего актера, то в одном из своих недавних интервью Алекса Чанг призналась, что у нее очень сложный характер, и из-за этого порой молодым людям трудно строить с ней отношения: «Я терпеть не могу, когда мне говорят, что я должна делать. И часто бывает так, что мужчины просто не могут дать мне той свободы, которую я хочу. Отсюда начинаются конфликты».

    Алекса Чанг

    Алекса Чанг

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