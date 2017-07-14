На днях стало известно, что Алекса Чанг и Александр Скарсгард расстались после двух лет отношений. Об этом сообщил один из близких друзей пары: «Ребята не хотели, чтобы их роман обсуждался в прессе, поэтому старались не появляться на светских мероприятиях вместе и никогда не давали комментариев относительно своих отношений. Но это не спасло их от расставания». Стоит отметить, что последний раз актера и телеведущую видели вместе на вечеринке MET Gala в мае этого года.

Алекса Чанг и Александр Скарсгард ФОТО legion-media.ru / getty images

К слову, несмотря на то, что с момента их разрыва прошло меньше двух месяцев, Александр уже начал ходить на свидания. Как утверждают инсайдеры, 8 июля он устроил романтический ужин с бывшей девушкой Леонардо Ди Каприо, 25-летней моделью Тони Гаррн: «Пока сложно сказать, во что перерастет это общение, но Алекс и Тони явно симпатизируют друг другу».

Тони Гаррн

Что же касается экс-возлюбленной 40-летнего актера, то в одном из своих недавних интервью Алекса Чанг призналась, что у нее очень сложный характер, и из-за этого порой молодым людям трудно строить с ней отношения: «Я терпеть не могу, когда мне говорят, что я должна делать. И часто бывает так, что мужчины просто не могут дать мне той свободы, которую я хочу. Отсюда начинаются конфликты».