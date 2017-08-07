Актрисы, которые не стесняются обнажаться в кино

«На что вы готовы ради роли?» Этот вопрос задавали, пожалуй, всем девушкам, решившим попробовать свои силы в качестве актрисы: ведь доподлинно известно, что скромниц эта профессия не любит. ELLE решил собрать список из представительниц прекрасного пола, которые без стеснения обнажаются перед камерой ради удачного кадра.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон, кадр из фильма «Голова в облаках»

Сегодняшняя именинница и одна из самых востребованных красавиц Голливуда когда-то была начинающей актрисой, которой улыбнулась удача и она прошла кастинг на главную женскую роль фильма «Адвокат дьявола», где ее коллегами по площадке стали Аль Пачино и Киану Ривз. Но помимо прекрасных физических данных Шарлиз смогла продемонстрировать еще и свой недюжинный актерский талант, после чего карьера Терон стремительно пошла вверх.

Кирстен Данст

Кирстен Данст, кадр из фильма «Мария-Антуанетта»

Нельзя сказать, что Кирстен с самого начала карьеры эксплуатировала свою сексуальность. Скорее наоборот. Но все изменилось после встречи актрисы с режиссером Софией Коппола, которая сняла ее в своем фильме «Девственницы-самоубийцы» в роли чувственной и порочной школьницы. Затем последовала не менее яркая роль в картине, посвященной королеве Франции, «Мария-Антуанетта». Но стоит ли говорить, что все же самым запоминающимся кадром с обнаженной Данст стал эпизод из ленты Ларса фон Триера «Меланхолия» — тот самый, где ее героиня купается в лучах небесного светила, лежа на берегу озера без одежды.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи, кадр из фильма «То лето страсти»

Феномен Моники Беллуччи в очередной раз доказывает, что мужчины предпочитают женщин с формами, так что не нужно весить 45 килограммов, чтобы вас считали одной из самых желанных женщин планеты. Неудивительно, что режиссеры сражаются друг с другом за право раздеть в кадре притягательную брюнетку.

Ева Грин

Ева Грин, кадр из фильма «Мечтатели»

Кинодебют Евы состоялся в драме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». В этом фильме актриса большую часть времени появляется без одежды. Эта роль принесла ей всемирную славу и возможность стать следующей девушкой Джеймса Бонда, и как следствие, вновь продемонстрировать зрителям свою женственную фигуру.

Деми Мур

Деми Мур, кадр из фильма «Стриптиз»

Не каждая голливудская знаменитость первой величины отважится полностью раздеться перед камерой, причем танцуя при этом стриптиз. Но бывшая жена Брюса Уиллиса — девушка явно не робкого десятка. К слову, ради роли в фильме «Солдат Джейн» она не только обнажилась, но и побрила голову налысо.

Лина Хеди

Лина Хеди, кадр из сериала «Игра Престолов»