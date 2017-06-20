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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 июня 2017

Актеры в образах исторических личностей

11 лучших экранных перевоплощений

Ради того, чтобы лучше вжиться в роль исторического персонажа, истинный актер готов на все — изменить прическу, цвет волос, выучить походку легендарной личности и ее манеру говорить. ELLE собрал список из 11 артистов, которые особенно преуспели в этом деле.

Одри Тоту в образе Коко Шанель

Фильм «Коко до Шанель»

Внешнее сходство французской актрисы с одной из самых влиятельных женщин XX века — бесспорно. Поэтому неудивительно, что Одри Тоту с легкостью удалось сыграть Коко в фильме о ее юности.


Одри Тоту в образе Коко Шанель

Кристен Стюарт в образе Джоан Джетт

Фильм «Ранэвэйс»

Бунтарка Кристен Стюрт отлично вжилась в роль рок-исполнительницы Джоан Джетт — одной из участниц легендарной американской группы 70-х The Runaways. Чтобы лучше походить на известную гитаристку, она не только перекрасила свои волосы из каштанового в черный цвет, сделала себе популярную среди музыкантов того времени стрижку «маллет», но и научилась писать левой рукой, как это делает сама Джетт.

Кристен Стюарт в образе Джоан Джетт

Энтони Хопкинс в образе Пабло Пикассо

Фильм «Прожить жизнь с Пикассо»

Когда речь заходит о таком именитом актере, как Энтони Хопкинс, сложно представить, что ему может не удаться какая-то роль. Однако перевоплощение в гениального художника Пабло Пикассо стало его безусловным бенефисом.

Энтони Хопкинс в образе Пабло Пикассо

Мерил Стрип в образе Маргарет Тэтчер

Фильм «Железная леди»

Обладательница рекордного количества номинаций на премию «Оскар» Мерил Стрип заработала свою третью золотую статуэтку как раз за искусное исполнение роли одного из самых неоднозначных премьер-министров Великобритании — Маргарет Тэтчер.

Мерил Стрип в образе Маргарет Тэтчер

Хелен Миррен в образе Елизаветы II

Фильм «Королева»

Еще одна актриса, которая сумела получить приз Киноакадемии за роль представителя Великобритании — Хелен Миррен, которая невероятно правдоподобно передала манеру общения английской королевы Елизаветы II.

Хелен Миррен в образе Елизаветы II

Линдси Лохан в образе Элизабет Тейлор

Фильм «Лиз и Дик»

У легендарной голливудской дивы Элизабет Тейлор и Линдси Лохан и правда есть много общего — слабость к неуравновешенным мужчинам, скандалам, запрещенным веществам и эпатажу, поэтому неудивительно, что молодой актрисе с легкостью удалось вжиться в эту роль.


Линдси Лохан в образе Элизабет Тейлор

Эштон Катчер в образе Стива Джобса

Фильм «Джобс: Империя соблазна»

Чтобы лучше вжиться в роль основателя компании Apple, Эштон Качер не только обзавелся бородой, скопировал походку гения маркетинга, а также его манеру одеваться, но и в течение всего съемочного процесса придерживался режима питания Стива Джобса.

Эштон Катчер в образе Стива Джобса

Эдриан Броуди в образе Сальвадора Дали

Фильм «Полночь в Париже»

В фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» есть огромное количество исторических персонажей вроде Гертруды Стайн, Эрнеста Хемингуэя и Пабло Пикассо, но, пожалуй, лучше всего перевоплотиться в своего персонажа удалось Эдриану Броуди, который блестяще исполнил роль художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Эдриан Броуди в образе Сальвадора Дали

Кейт Бланшет в образе Боба Дилона

Фильм «Меня там нет»

Судя по недавно вышедшему в прокат фильму «Манифесто», Кейт Бланшет может исполнить любого персонажа, да так, что зритель будет безоговорочно ей верить. Поэтому не вызывает удивления то, что австралийской актрисе с легкостью удалось перевоплотиться в нобелевского лауреата Боба Дилана.

Кейт Бланшет в образе Боба Дилона

Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро

Фильм «7 дней и ночей с Мэрилин»

Помимо Мишель Уильямс, на роль самой сексуальной актрисы XX века также претендовали Скарлетт Йоханссон, Кейт Хадсон и Эми Адамс, но, по мнению режиссера Саймона Кертиса, именно звезде «Горбатой горы» удалось показать всю противоречивость натуры Мэрилин Монро.

Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро

Дэниел Дэй-Льюис в образе Авраама Линкольна

Фильм «Линкольн»

За искусное перевоплощение в 16-го президента Соединенных Штатов Дэниел Дэй-Льюис был награжден своей третьей статуэткой «Оскар», став единственным актером, трижды удостоенным премии Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль.


Дэниел Дэй-Льюис в образе Авраама Линкольна

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