Актеры с самым красивым торсом

Сейчас, когда речь заходит о скандинавском боге-громовержце Торе, первое, что приходит в голову, — образ Криса Хемсворта из фильма по комиксам вселенной Марвел. И сложно представить, что в далеком 2010 году, когда актер проходил пробы на эту роль, единственное, что не понравилось продюсерам в австралийце, — его торс, который, по их мнению, был слишком раскачен для этого персонажа. Сегодня, в честь 34-летия Криса, ELLE решил составить список актеров, которые, как и именинник, могут похвастаться своими идеальными телами.

Крис Хемсворт

До съемок в фильме «Тор» Крис, как и любой австралиец, серьезно увлекался серфингом. Кроме того, в число его хобби входили бокс и регби. Но чтобы сыграть бога-громовержца, актеру пришлось дополнительно набрать еще 10 килограмм мышечной массы. Результат от ежедневных тренировок в зале и жесткой диеты не заставил себя долго ждать. К началу работы над картиной Хемсворт не только добился своей идеальной формы, но и смог сохранить ее после съемок. Подтверждение тому — фотографии актера, которые он с завидным постоянством публикует в своем Instagram.

Александр Скарсгард

По-настоящему об этом шведском актере и звезде сериала «Настоящая кровь» заговорили после того, как он сыграл роль повелителя джунглей в фильме «Тарзан. Легенда». И это неудивительно: большую часть времени Александр появляется в кадре с обнаженным торсом, который вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Ради такого тела 39-летнему Скарсгарду пришлось практически без перерыва тренироваться в течение 4 месяцев.

Чарли Ханнэм

До встречи с режиссером Гильермо дель Торо, который сделал его звездой фильма «Тихоокеанский рубеж», Чарли был известен ролью байкера Джекса в сериале «Сыны Анархии», и надо признать, что, несмотря на совсем неженскую тему, его смотрел довольно внушительный процент женской аудитории. Что неудивительно, ведь Ханнэм почти в каждой серии демонстрировал на экране свой идеальный торс.

Генри Кавилл

Стоит ли говорить, что, если бы Генри Кавилл не обладал всеми данными сверхчеловека (в том числе и физическими), ему вряд ли предложили бы сыграть Супермена.

Кристиан Бэйл

Кажется, что этот актер может все. В том числе и набрать после роли в фильме «Машинист» 30 килограмм мышечной массы всего за полгода, чтобы затем сняться у культового режиссера Кристофера Нолана в образе непобедимого Бэтмена.

Джейсон Момоа

Кого из персонажей первого сезона «Игры престолов» вы запомнили почти сразу? Скажете, что Джона Сноу? Нет, на первом месте по статистике оказался воинственный предводитель дотракийского кхаласара Кхал Дрого в исполнении брутального Джейсона Момоа. И да, его мускулистый торс как будто бы тут совершенно же не при чем.

Дэниел Крэйг