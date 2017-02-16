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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 февраля 2017Большакова Елена

Агнесс Дейн: интересные факты о жизни

Сегодня день рождения празднует одна из самых известных британских моделей

Всего каких-то десять лет назад, когда Facebook пользовались только самые продвинутые интернет-юзеры, а Instagram вообще не существовал, недостаточно было делиться своими фотографиями в социальных сетях, чтобы быть моделью. Тогда, в начале 2000-х, обязательными пунктами в построении карьеры были контракты с крупным агентством, встречи с известными фотографами и наматывание десятков километров по подиумам всего мира. Поэтому Агнесс Дейн, которая празднует сегодня свое 34-летие, можно назвать одной из последних представительниц поколения настоящих супермоделей, к которым с гордостью относят себя Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. В честь дня рождения белокурой британки мы решили узнать о «второй Кейт Мосс» чуть больше и понять, почему же столь успешная модель решила попрощаться со своей профессией и податься в кино.

Работала в баре

Будущая модель родилась в небольшом городке на северо-западе Англии, и поскольку ее отец бросил семью, когда Агнесс была еще совсем маленькой, самоотверженная Дейн в 13-летнем возрасте решила устроиться на свое первое рабочее место — продавать фрукты на местном рынке. Как только будущая звезда подиумов чуть подросла, то пошла работать барменом в местный паб и, судя по отзывам очевидцев, была довольно искусным мастером по смешиванию коктейлей на основе эля.

Позаимствовала имя у монаха

Мало кто знает, что на самом деле Агнесс Дейн — это сценический (точнее сказать, подиумный) псевдоним модели. Урожденная Лора Холлинс взяла себе это имя на заре карьеры по совету агентов. И не нашла ничего оригинальнее, чем назваться в честь средневекового шотландского монаха.

Была замужем за сайентологом

Хотя Агнесс постоянно сравнивают с ее землячкой Кейт Мосс, личная жизнь Дейн не столь драматична. Да, модель, будто по примеру старшей подруги, в начале своей карьеры питала особую страсть к рок-музыкантам и даже имела отношения с Джошем Хаббардом и Майлзом Кейном, но вышла замуж она за представителя другой профессии. После непродолжительной связи с Джошем Хартнеттом Агнесс приняла предложении руки и сердца от другого американского актера — Джованни Рибизи (кстати, приверженцем сайентологической церкви), с которым состояла в браке с 2012-го, а развелась только в 2015 году.

Агнесс Дейн с бывшим мужем Джованни Рибизи

Агнесс Дейн с бывшим мужем Джованни Рибизи

ФОТОGetty Images

Играла в рок-группе

Но все же модель не смогла унять любви к музыке и основала собственную группу Lucky Knitwear, с которой выступала по клубам Великобритании. К сожалению, коллектив не просуществовал долго — зато свои певческие амбиции Агнесс вполне удовлетворила.

Решила начать карьеру актрисы

Начиная с 2009 года Агнесс практически перестает участвовать в дефиле, а все потому, что решает попробовать себя в роли актрисы и принимает предложение поучаствовать в съемках фильма «Битва титанов». После этого модель уже окончательно решает переквалифицироваться в актрисы и соглашается сыграть стриптизершу в триллере «Дилер». К слову, в этом году мы также сможем увидеть Дейн в новой ленте братьев Коэн «Да здравствует Цезарь!» и фантастической картине «Титан».

Кадр из фильма «Дилер»

Кадр из фильма «Дилер»

Запустила собственный бренд

Сейчас Агнесс редко радует поклонников своими работами в качестве модели, но она решила не покидать мир моды насовсем. Несколько лет назад они вместе с младшей сестрой Эмили запустили линию одежды под лаконичным названием Title A. Штаб компании расположился в Лос-Анджелесе. К слову, и сама Агнес уже давно перебралась с Туманного Альбиона в солнечную Калифорнию, поближе к фабрике грез — Голливуду.

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