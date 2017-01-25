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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Аглая Тарасова и Милош Бикович впервые вышли вместе в свет

Пара посетила премьеру фильма Федора Бондарчука

Аглая Тарасова и Милош Бикович вместе посетили премьеру нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение», тем самым подтвердив слухи о своем романе. Актеры позировали фотографам по отдельности, однако в зале сидели рядом.

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Напомним, что об отношениях Биковича и Тарасовой СМИ впервые заговорили летом прошлого года, написав, что пару видели вместе в одной компании. Чуть позже в прессе прошла информация, что актриса рассталась со своим бойфрендом, партнером по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым. Высказывались предположения, что причиной этого стали как раз-таки отношения Аглаи с Биковичем, с которым ее свел общий проект — фильм о фигуристах «Лед».

«Лед»

«Лед»

Незадолго до того, весной, Милош расстался с подругой, моделью Сашей Лусс, о чем сам сообщил в своем блоге. «Чтобы избежать неприличных выводов насчет Саши, я должен написать,что мы расстались некоторое время назад. Мы остались в отличных отношениях. Мы с Сашей не чувствуем необходимости уведомлять СМИ о каждом моменте наших отношений, но сейчас приходится предупреждать неправильные выводы», — пояснил тогда Бикович.

Саша Лусс и Милош Бикович

Саша Лусс и Милош Бикович

Что до романа с Тарасовой, Милош никак не комментировал эти отношения, однако по некоторым фото, опубликованным Аглаей в Instagram, можно было предположить, что 22-летняя актриса и 29-летний актер действительно вместе. Поклонники в комментариях к постам также активно обсуждали эту тему, пока наконец не приняли это как факт. Тарасова и Бикович, как сообщали СМИ, вместе отдохнули на Бали и в Праге; в чешской столице был сделан снимок молодого мужчины, в котором определенно угадывается звезда ленты «Духлесс 2».

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ELLE факты: Милош Бикович

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