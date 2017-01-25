Аглая Тарасова и Милош Бикович впервые вышли вместе в свет

Аглая Тарасова и Милош Бикович вместе посетили премьеру нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение», тем самым подтвердив слухи о своем романе. Актеры позировали фотографам по отдельности, однако в зале сидели рядом.

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Напомним, что об отношениях Биковича и Тарасовой СМИ впервые заговорили летом прошлого года, написав, что пару видели вместе в одной компании. Чуть позже в прессе прошла информация, что актриса рассталась со своим бойфрендом, партнером по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым. Высказывались предположения, что причиной этого стали как раз-таки отношения Аглаи с Биковичем, с которым ее свел общий проект — фильм о фигуристах «Лед».

«Лед»

Незадолго до того, весной, Милош расстался с подругой, моделью Сашей Лусс, о чем сам сообщил в своем блоге. «Чтобы избежать неприличных выводов насчет Саши, я должен написать,что мы расстались некоторое время назад. Мы остались в отличных отношениях. Мы с Сашей не чувствуем необходимости уведомлять СМИ о каждом моменте наших отношений, но сейчас приходится предупреждать неправильные выводы», — пояснил тогда Бикович.

Саша Лусс и Милош Бикович