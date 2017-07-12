Адриана Лима встречается с писателем из Турции

Недавние фотографии из отпуска Адрианы Лимы с ее экс-супругом Марко Яричем дали поклонникам бывшей пары надежду на воссоединение модели и спортсмена. Но оказалось, что у «ангела» Victoria’s Secret новый роман. Турецкий писатель Метин Хара подтвердил, что встречается с одной из самых сексуальных женщин современности.

«Мы познакомились недавно в Стамбуле и почти сразу поняли, что у нас есть чувства друг к другу», — рассказал Хара. После семейного отпуска Адриана отправилась в Турцию к Метину, чтобы провести время вместе. В планах у супермодели и писателя — отправиться в морской круиз по городам Турции и Греции.