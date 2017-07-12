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    12 июля 2017

    Адриана Лима встречается с писателем из Турции

    У «ангела» Victoria’s Secret роман с Метином Хара

    Недавние фотографии из отпуска Адрианы Лимы с ее экс-супругом Марко Яричем дали поклонникам бывшей пары надежду на воссоединение модели и спортсмена. Но оказалось, что у «ангела» Victoria’s Secret новый роман. Турецкий писатель Метин Хара подтвердил, что встречается с одной из самых сексуальных женщин современности.

    «Мы познакомились недавно в Стамбуле и почти сразу поняли, что у нас есть чувства друг к другу», — рассказал Хара. После семейного отпуска Адриана отправилась в Турцию к Метину, чтобы провести время вместе. В планах у супермодели и писателя — отправиться в морской круиз по городам Турции и Греции.


    Напомним, что с баскетболистом Марко Яричем Адриана Лима развелась в 2016 году. После расставания с мужем она встречалась с бейсболистом Мэттом Харви, игроком в американский футбол Джулианом Эдельманом и собственным телохранителем Джо Томасом.


    Адриана Лима
    Адриана Лима

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