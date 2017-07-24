Адриана Лима впервые опубликовала фото с новым бойфрендом

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Модель призналась в своих отношениях с писателем Метином Хара
Новые отношения одной из самых успешных бразильских моделей развиваются стремительно. Об этом свидетельствует фотография, которую всего пару часов назад Адриана Лима опубликовала в Instagram. На снимке «ангел» Victoria's Secret нежно обнимает своего нового возлюбленного, турецкого писателя Метина Хара, фото сопровождает многозначительная подпись: «Я выбрала любовь».
Стоит ли говорить, что поклонники бразильянки порадовались за то, что она вновь обрела личное счастье: «Вы дополняете друг друга», «Правильный выбор», «Вы оба выглядите потрясающе».
Напомним, что впервые об отношениях между Лимой и Хара заговорили в начале июня, когда 36-летняя модель прилетела в Турцию для съемок в одной из рекламных кампаний, где и познакомилась с 35-летним автором бестселлеров. Сам писатель затем признался: «Мы сразу поняли, что у нас есть чувства друг к другу».
Адриана Лима и Метина ХараФОТО
Адриана Лима и Метина Хара