Адриана Лима впервые опубликовала фото с новым бойфрендом

Новые отношения одной из самых успешных бразильских моделей развиваются стремительно. Об этом свидетельствует фотография, которую всего пару часов назад Адриана Лима опубликовала в Instagram. На снимке «ангел» Victoria's Secret нежно обнимает своего нового возлюбленного, турецкого писателя Метина Хара, фото сопровождает многозначительная подпись: «Я выбрала любовь».

Стоит ли говорить, что поклонники бразильянки порадовались за то, что она вновь обрела личное счастье: «Вы дополняете друг друга», «Правильный выбор», «Вы оба выглядите потрясающе».