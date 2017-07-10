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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 июля 2017

    Адриана Лима отдыхает в Черногории с бывшим мужем

    Супермодель проводит отпуск со своим экс-супругом Марко Яричем

    В 2016 году Адриана Лима и Марко Ярич объявили о разводе. В своем официальном заявлении о разрыве супермодель и баскетболист уточнили, что сохранят теплые отношения ради своих дочерей, Валентины и Сиенны. И бывшим влюбленным это действительно удается — сейчас экс-супруги вместе отдыхают в Черногории.

    «Ангел» Victoria’s Secret и сербский баскетболист с детьми путешествуют по острову Святого Стефана. Совместные снимки с Яричем Лима не публикует, однако подписчики закрытого аккаунта Марко нашли на его странице фотографию, сделанную там же, где модель недавно сфотографировалась с мамой спортсмена.


    Напомним, что до помолвки Адриана и Марко встречались меньше года. Они поженились в День святого Валентина в 2009-м. Их старшая дочь Валентина родилась в ноябре того же года, а младшая Сиенна — в сентябре 2012-го.

    Адриана Лима и Марко Ярич

    Адриана Лима и Марко Ярич

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