Адриана Лима отдыхает в Черногории с бывшим мужем

В 2016 году Адриана Лима и Марко Ярич объявили о разводе. В своем официальном заявлении о разрыве супермодель и баскетболист уточнили, что сохранят теплые отношения ради своих дочерей, Валентины и Сиенны. И бывшим влюбленным это действительно удается — сейчас экс-супруги вместе отдыхают в Черногории.

«Ангел» Victoria’s Secret и сербский баскетболист с детьми путешествуют по острову Святого Стефана. Совместные снимки с Яричем Лима не публикует, однако подписчики закрытого аккаунта Марко нашли на его странице фотографию, сделанную там же, где модель недавно сфотографировалась с мамой спортсмена.