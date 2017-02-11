Адам Левин и Бехати Принслу вывели в свет 4-месячную дочь

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Первый светский выход дочери музыканта и супермодели
Когда ты дочь фронтмена группы Maroon 5 и «ангела» Victoria’s Secret к светской жизни приходится привыкать с самых пеленок. Бехати Принслу и Адам Левин взяли свою 4-месячную дочь Дасти Роуз на церемонию установки звезды имени музыканта на голливудской «Аллее славы».
Малышка покорила всех присутствующих своим обаянием и примерным поведением: она внимательно слушала благодарственную речь своего папы и ни разу не заплакала.
Адам Левин и Бехати Принслу с дочерью Дасти Роуз
Адам Левин и Бехати Принслу с дочерью Дасти Роуз
Адам Левин и Бехати Принслу с дочерью Дасти Роуз
Адам Левин и Бехати Принслу с дочерью Дасти Роуз
Адам Левин и Бехати Принслу с дочерью Дасти Роуз
Адам Левин и Бехати Принслу
Поддержать и поздравить Адама также пришла его мама Петси Ноа и его коллеги по шоу «Голос» Гвен Стефани и Блейк Шелтон.
Левин и Принслу поженились в 2014-м, через два года после начала отношений. Их дочь появилась на свет в сентябре прошлого года.
Бехати Принслу с дочкой Дасти Роуз, Гвен Стефани и Петси Ноа
Бехати Принслу и Гвен Стефани
Адам Левин, Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Адам Левин
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