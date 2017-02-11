Адам Левин и Бехати Принслу вывели в свет 4-месячную дочь

Когда ты дочь фронтмена группы Maroon 5 и «ангела» Victoria’s Secret к светской жизни приходится привыкать с самых пеленок. Бехати Принслу и Адам Левин взяли свою 4-месячную дочь Дасти Роуз на церемонию установки звезды имени музыканта на голливудской «Аллее славы».

Малышка покорила всех присутствующих своим обаянием и примерным поведением: она внимательно слушала благодарственную речь своего папы и ни разу не заплакала.