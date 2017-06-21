96-летний принц Филипп попал в больницу

Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II, 96-летний принц Филипп, сегодня ночью был доставлен в больницу Лондона.

Как уточняет официальный представитель королевской семьи, такие меры были предприняты в качестве предосторожности в связи с инфекцией, которая возникла из-за ранее перенесенной принцем болезни. Также сообщается, что Филипп находится в хорошем расположении духа, хотя опечален тем, что вынужден был пропустить речь своей жены на церемонии открытия парламента.

Еще вчера принц Филипп присутствовал на открытии скачек в Аскоте. В мае же супруг королевы Великобритании сообщил, что с осени прекратит публичную деятельность.