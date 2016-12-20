73-летний Мик Джаггер впервые показал своего новорожденного сына

Молодая подруга вокалиста The Rolling Stones, балерина Мелани Хамрик , перепостила на днях фото своего первенца, самого младшего наследника Мика Джаггера . Судя по нему, у легендарного рок-музыканта в роду появился еще один красавчик .

Первой сфотографировала новорожденного и выложила снимок в Instagram его старшая сестра Элизабет Джаггер. «Я так горжусь моим прекрасным братиком Деверо Октавианом Василием Джаггер», - подписала она это фото. Лиз, как и другая дочь Мика Джаггера, Джорджия Мэй , всемирно признанная красавица и успешная модель .

Напомним, что у Мика Джаггера есть восемь детей от шести разных женщин в возрасте от 0 до 46 лет. Кроме того, у рок-звезды пять внуков и один правнук, которого родила его внучка Ассиси в мае 2014 года. Музыкант был официально женат лишь один раз — на актрисе Бьянке Джаггер. С матерью новорожденного сына, Мелани Хамрик, он встречается с 2014 года, узаконивать отношения пара не планирует.