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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

61-летняя Крис Дженнер собирается замуж за 36-летнего бойфренда

Мать Ким Кардашьян готовится к свадьбе

Судя по всему, в этом году семья Кардашьян-Дженнер увеличится еще на одного человека. На днях стало известно, что 61-летняя Крис Дженнер улаживает последние формальности, чтобы иметь возможность узаконить отношения со своим 36-летним возлюбленным Кори Гэмблом. По словам инсайдеров: «Сейчас Крис и ее адвокаты подготавливают брачный договор, и как только Кори его подпишет, ребята сразу же начнут готовиться к свадьбе. Ориентировочно она должна состояться в начале весны». Кроме того, источники, близкие к паре, заверили: «Крис давно не была так счастлива, она наконец-то чувствует себя любимой и защищенной».

Напомним, Кори сделал предложение своей возлюбленной в середине сентября прошлого года, на которое она с радостью ответила согласием. В общей сложности знаменитости вместе уже чуть больше двух лет.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

ФОТОGetty Images

Стоит отметить, что для Крис это будет уже третий брак. Впервые звезда реалити вышла замуж в 1978 году за адвоката Роберта Кардашьяна, от которого она родила четверых детей — Кортни, Ким, Хлои и Роба. Пара развелась в 1991. В этом же году Крис вступила в официальные отношения с олимпийским чемпионом Брюсом Дженнером. В этом союзе у пары появилось две дочери — Кендалл и Кайли. Их брак распался в 2015 году.

Крис Дженнер, Роберт и Кортни Кардашьян

Крис Дженнер, Роберт и Кортни Кардашьян

Брюс и Крис Дженнер

Брюс и Крис Дженнер

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