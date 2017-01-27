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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

58-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини

Актриса выложила очередное пляжное фото

Феномен молодости Шэрон Стоун — притча во языцех в Голливуде. В 58 лет актриса может похвастаться по-девичьи стройной фигурой без грамма целлюлита. Неудивительно, почему в ленте Instagram знаменитости с завидной регулярностью появляются пляжные фотографии: Шэрон с удовольствием демонстрирует отличную для своего возраста физическую форму.

На одном из недавних снимков, появившихся в ленте Instagram актрисы, она сидит возле бассейна в черном бикини за акварельным этюдом. Удачная игра света и тени или выгодный ракурс — очевидно одно: Шэрон Стоун находится в изумительной форме!

По словам актрисы, до 50 лет она не знала, как выглядит дорога в тренажерный зал. Лишь разменяв пятый десяток, Шэрон начала заниматься фитнесом и танцами. Кроме того, последние десять лет она придерживается разноцветной диеты Рика Гэллопа, основанной на знании гликемического индекса продуктов. В ее рационе отсутствуют продукты из «красной» категории (картофель, белый рис, сладкое, мучное). В меньшей степени присутствуют продукты из «желтой» (овсяная каша, зеленый виноград, бананы, дикий рис) и преобладают из «зеленой» (соя, грейпфруты, морковь, помидоры, салат, зеленые бобы, красный перец, лук).

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5 фактов о Шэрон Стоун

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