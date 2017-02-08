58-летняя Мадонна станет матерью близнецов

Пару недель назад в сети появилась информация о том, что Мадонна планирует усыновить еще двоих детей из Малави. И вот вчера официальные представители 58-летней певицы подтвердили, что органы опеки разрешили исполнительнице удочерить двух 4-летних девочек-близнецов. По словам инсайдеров, дети потеряли мать спустя пару недель после своего рождения, после этого за ними несколько месяцев присматривала бабушка, но в конечном итоге она не смогла справиться сразу с двумя малышками и отцу пришлось отдать их на попечение государству. К слову, из того же приюта Мадонна забрала своего приемного сына Дэвида 9 лет назад.

Стоит отметить, что до недавнего времени у певицы было 4 детей. Двое родных, 20-летняя Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леоне и 16-летний Рокко от режиссера Гая Ричи. Кроме того, в 2006 году исполнительница взяла из приюта в Малави мальчика Дэвида Банду и спустя еще три года малавийскую девочку Мерси Джеймс.