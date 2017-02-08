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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017

58-летняя Мадонна станет матерью близнецов

Органы опеки разрешили певице усыновить еще двоих детей

Пару недель назад в сети появилась информация о том, что Мадонна планирует усыновить еще двоих детей из Малави. И вот вчера официальные представители 58-летней певицы подтвердили, что органы опеки разрешили исполнительнице удочерить двух 4-летних девочек-близнецов. По словам инсайдеров, дети потеряли мать спустя пару недель после своего рождения, после этого за ними несколько месяцев присматривала бабушка, но в конечном итоге она не смогла справиться сразу с двумя малышками и отцу пришлось отдать их на попечение государству. К слову, из того же приюта Мадонна забрала своего приемного сына Дэвида 9 лет назад.

Стоит отметить, что до недавнего времени у певицы было 4 детей. Двое родных, 20-летняя Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леоне и 16-летний Рокко от режиссера Гая Ричи. Кроме того, в 2006 году исполнительница взяла из приюта в Малави мальчика Дэвида Банду и спустя еще три года малавийскую девочку Мерси Джеймс.

Напомним, что певица уже более десяти лет занимается благотворительной программой, нацеленной на поддержку этой африканской страны. И некоторое время назад даже устроила выступление с целью сбора средств в фонд Raising Malawi, который занимается проблемами детей в Малави.


Мадонна в Малавии

Мадонна в Малавии

ФОТОGetty Images

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Мадонна усыновит еще двух детей из Малави

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