Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    31 июля 2017

    56-летний Антонио Бандерас женится на своей 37-летней возлюбленной

    Как отнеслась к решению экс-супруга Мелани Гриффит?

    Спустя четыре года романа Антонио Бандерас решил перевести отношения со свой возлюбленной, инвестиционным банкиром Николь Кемпел, на новый уровень: 56-летний актер сделал 37-летней голландке предложение. Как сообщают инсайдеры, Николь на вопрос Бандераса ответила согласием.

    Интересно, что прежде чем подарить Кемпел заветное кольцо, Антонио познакомил невесту со своей бывшей женой Мелани Гриффит. Предложение выйти замуж Антонио Бандерас сделал, только получив одобрение экс-супруги.


    Антонио Бандерас и Николь Кемпел

    Антонио Бандерас и Николь Кемпел

    ФОТОGetty Images

    Когда состоится свадьба, пока неизвестно. Напомним, что Бандерас и Гриффит объявили о расставании в 2014-м после 18 лет брака. Как утверждают актеры, они разъехались еще за несколько месяцев до своего официального заявления о разводе. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, также у Мелани и Антонио есть общая дочь Стелла.


    Антонио Бандерас и Николь Кемпел

    Антонио Бандерас и Николь Кемпел

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз