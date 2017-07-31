56-летний Антонио Бандерас женится на своей 37-летней возлюбленной

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Как отнеслась к решению экс-супруга Мелани Гриффит?
Спустя четыре года романа Антонио Бандерас решил перевести отношения со свой возлюбленной, инвестиционным банкиром Николь Кемпел, на новый уровень: 56-летний актер сделал 37-летней голландке предложение. Как сообщают инсайдеры, Николь на вопрос Бандераса ответила согласием.
Интересно, что прежде чем подарить Кемпел заветное кольцо, Антонио познакомил невесту со своей бывшей женой Мелани Гриффит. Предложение выйти замуж Антонио Бандерас сделал, только получив одобрение экс-супруги.
Антонио Бандерас и Николь КемпелФОТО
Когда состоится свадьба, пока неизвестно. Напомним, что Бандерас и Гриффит объявили о расставании в 2014-м после 18 лет брака. Как утверждают актеры, они разъехались еще за несколько месяцев до своего официального заявления о разводе. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, также у Мелани и Антонио есть общая дочь Стелла.
Антонио Бандерас и Николь Кемпел
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