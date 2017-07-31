56-летний Антонио Бандерас женится на своей 37-летней возлюбленной

Спустя четыре года романа Антонио Бандерас решил перевести отношения со свой возлюбленной, инвестиционным банкиром Николь Кемпел, на новый уровень: 56-летний актер сделал 37-летней голландке предложение. Как сообщают инсайдеры, Николь на вопрос Бандераса ответила согласием.

Интересно, что прежде чем подарить Кемпел заветное кольцо, Антонио познакомил невесту со своей бывшей женой Мелани Гриффит. Предложение выйти замуж Антонио Бандерас сделал, только получив одобрение экс-супруги.