53-летняя Кортни Кокс готовится стать мамой

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Звезда сериала «Друзья» собирается родить второго ребенка
Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале «Друзья», в последнее время сократила количество съемок до минимума, чтобы посвятить себя семье — своему жениху, рок-музыканту Джонни Макдэйду, и 13-летней дочери Коко от актера Дэвида Аркетта. В одном из последних интервью 53-летняя Кокс заявила, что она и ее 40-летний возлюбленный в скором времени планируют завести общего ребенка.
«Я бы очень хотела родить сейчас, — поделилась Кортни. — Конечно, мне придется сделать процедуру ЭКО и воспользоваться донорской яйцеклеткой. И пусть это звучит абсолютно безумно, но я готова пойти на это ради Джонни».
Напомним, что с Джонни Макдэйдом Кортни Кокс начала встречаться в 2013 году, почти сразу после развода с Дэвидом Аркеттом. В 2014-м они объявили о помолвке, но спустя год расстались из-за того, что не могли больше поддерживать отношения на расстоянии: Кокс с дочерью жила в Лос-Анджелесе, а Джонни — в Лондоне. Через несколько месяцев они возобновили роман, и актриса переехала в Великобританию.
Спецпроекты