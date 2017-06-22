53-летняя Кортни Кокс готовится стать мамой

Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале «Друзья», в последнее время сократила количество съемок до минимума, чтобы посвятить себя семье — своему жениху, рок-музыканту Джонни Макдэйду, и 13-летней дочери Коко от актера Дэвида Аркетта. В одном из последних интервью 53-летняя Кокс заявила, что она и ее 40-летний возлюбленный в скором времени планируют завести общего ребенка.

«Я бы очень хотела родить сейчас, — поделилась Кортни. — Конечно, мне придется сделать процедуру ЭКО и воспользоваться донорской яйцеклеткой. И пусть это звучит абсолютно безумно, но я готова пойти на это ради Джонни».