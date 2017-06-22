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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

53-летняя Кортни Кокс готовится стать мамой

Звезда сериала «Друзья» собирается родить второго ребенка

Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в сериале «Друзья», в последнее время сократила количество съемок до минимума, чтобы посвятить себя семье — своему жениху, рок-музыканту Джонни Макдэйду, и 13-летней дочери Коко от актера Дэвида Аркетта. В одном из последних интервью 53-летняя Кокс заявила, что она и ее 40-летний возлюбленный в скором времени планируют завести общего ребенка.

«Я бы очень хотела родить сейчас, — поделилась Кортни. — Конечно, мне придется сделать процедуру ЭКО и воспользоваться донорской яйцеклеткой. И пусть это звучит абсолютно безумно, но я готова пойти на это ради Джонни».

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Напомним, что с Джонни Макдэйдом Кортни Кокс начала встречаться в 2013 году, почти сразу после развода с Дэвидом Аркеттом. В 2014-м они объявили о помолвке, но спустя год расстались из-за того, что не могли больше поддерживать отношения на расстоянии: Кокс с дочерью жила в Лос-Анджелесе, а Джонни — в Лондоне. Через несколько месяцев они возобновили роман, и актриса переехала в Великобританию.

Кортни Кокс, Коко Аркетт и Джонни Макдэйд

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