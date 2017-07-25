Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    25 июля 2017

    53-летняя Иоланда Хадид опубликовала откровенное фото

    Мама Беллы и Джиджи Хадид продемонстрировала прекрасную физическую форму

    Иоланда Хадид, в январе отметившая 53-летие, совсем не беспокоится по этому поводу и не думает опускать руки из-за болезни Лайма, которой давно страдает. Неделю назад Иоланда опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в прозрачном топе (под которым ничего не было), анонсировав, если верить подписи («Возвращаюсь к работе»), возобновление карьеры модели. Слова Хадид подтвердила делом, два дня спустя разместив там же короткое видео со съемок. Не успели поклонники оценить эту новость, как Иоланда порадовала их очередным откровенным фото.

    Иоланда Хадид

    «Прекрасный, мистический восход солнца над озером. Вода довольно холодная, зато это прекрасный способ борьбы с воспалением и возможность единения с матушкой Землей», — таким возвышенным комментарием сопроводила Хадид снимок, на котором она демонстрирует себя в неглиже со спины. Тег «Constance Lake» указывает, что фото сделано у Боденского озера, расположенного в предгорьях Альп.

    Иоланда Хадид фотоФОТОInstagram

    Пост вызвал множество откликов, в основном восторженных. «Выглядите прекрасно!», «Натуральная красота», «Вот это тело!», «Вы сексуальная, прекрасная, чудесная мама», — отозвались интернет-пользователи, пожелавшие Иоланде оставаться такой же и дальше и продолжать борьбу с тяжелой болезнью.

    Белла, Иоланда и Джиджи Хадид

    Белла, Иоланда и Джиджи Хадид

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз