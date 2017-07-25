53-летняя Иоланда Хадид опубликовала откровенное фото

Иоланда Хадид, в январе отметившая 53-летие, совсем не беспокоится по этому поводу и не думает опускать руки из-за болезни Лайма, которой давно страдает. Неделю назад Иоланда опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в прозрачном топе (под которым ничего не было), анонсировав, если верить подписи («Возвращаюсь к работе»), возобновление карьеры модели. Слова Хадид подтвердила делом, два дня спустя разместив там же короткое видео со съемок. Не успели поклонники оценить эту новость, как Иоланда порадовала их очередным откровенным фото.