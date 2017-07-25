53-летняя Иоланда Хадид опубликовала откровенное фото

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Мама Беллы и Джиджи Хадид продемонстрировала прекрасную физическую форму
Иоланда Хадид, в январе отметившая 53-летие, совсем не беспокоится по этому поводу и не думает опускать руки из-за болезни Лайма, которой давно страдает. Неделю назад Иоланда опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в прозрачном топе (под которым ничего не было), анонсировав, если верить подписи («Возвращаюсь к работе»), возобновление карьеры модели. Слова Хадид подтвердила делом, два дня спустя разместив там же короткое видео со съемок. Не успели поклонники оценить эту новость, как Иоланда порадовала их очередным откровенным фото.
«Прекрасный, мистический восход солнца над озером. Вода довольно холодная, зато это прекрасный способ борьбы с воспалением и возможность единения с матушкой Землей», — таким возвышенным комментарием сопроводила Хадид снимок, на котором она демонстрирует себя в неглиже со спины. Тег «Constance Lake» указывает, что фото сделано у Боденского озера, расположенного в предгорьях Альп.
Пост вызвал множество откликов, в основном восторженных. «Выглядите прекрасно!», «Натуральная красота», «Вот это тело!», «Вы сексуальная, прекрасная, чудесная мама», — отозвались интернет-пользователи, пожелавшие Иоланде оставаться такой же и дальше и продолжать борьбу с тяжелой болезнью.
Белла, Иоланда и Джиджи Хадид