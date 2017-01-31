52-летняя Моника Беллуччи встречается с 44-летним актером

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Новым избранником актрисы стал француз Жиль Леллуш
Уже больше трех лет Моника Беллуччи официально свободна. В 2013 году она рассталась с Венсаном Касселем, с которым прожила в браке почти 14 лет. По сообщения СМИ, 52-летняя актриса наконец нашла новое счастье: Беллуччи приписывают роман с 44-летним французским актером Жилем Леллушем.
Моника Беллуччи и Жиль Леллуш
Моника Беллуччи
Жиль Леллуш
Итальянка и француз появились вместе на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже. Гости вечера уверяют, что Беллуччи и Леллуш вели себя как влюбленные и ушли с мероприятия вместе.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель
Жиль Леллуш и Мелани Дотей
До брака с Касселем Моника также пять лет была замужем за Клаудио Карлосом Бассо. Жиль в течение 11 лет встречался с актрисой Мелани Дотей.
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