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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017

51-летний режиссер Сэм Мендес женился

Избранницей режиссера стала 38-летняя женщина-трубач Элисон Болсом

Режиссер последних двух фильмов о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр» Сэм Мендес сыграл свадьбу с женщиной-музыкантом Элисон Болсом. 51-летний Мендес и 38-летняя Болсом обвенчались в церкви святого Михаила и всех ангелов в Оксфордшире.

Сэм Мендес и Элисон Блосом

Сэм Мендес и Элисон Блосом

Представитель режиссера подтвердил, что скромная церемония прошла в минувшие выходные. Сколько длится роман пары, точно неизвестно: впервые они вышли в свет вместе в ноябре 2016 года, когда новая миссис Мендес получила орден Британской империи за свои заслуги перед страной в музыкальной сфере.

Сэм Мендес и Кейт Уинслет

Сэм Мендес и Кейт Уинслет

ФОТОGetty Images

Ранее у режиссера были отношения только с актрисами. У него были романы с Рейчел Вайс и Калистой Флокхарт. Первой супругой Сэма Мендеса была актриса Кейт Уинслет. В 2010 году они развелись после семи лет брака. До знакомства с Элисон Блосом Мендес встречался с Ребеккой Холл, но разошелся с ней два года назад.

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