51-летний режиссер Сэм Мендес женился

Режиссер последних двух фильмов о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр» Сэм Мендес сыграл свадьбу с женщиной-музыкантом Элисон Болсом. 51-летний Мендес и 38-летняя Болсом обвенчались в церкви святого Михаила и всех ангелов в Оксфордшире.

Представитель режиссера подтвердил, что скромная церемония прошла в минувшие выходные. Сколько длится роман пары, точно неизвестно: впервые они вышли в свет вместе в ноябре 2016 года, когда новая миссис Мендес получила орден Британской империи за свои заслуги перед страной в музыкальной сфере.

Ранее у режиссера были отношения только с актрисами. У него были романы с Рейчел Вайс и Калистой Флокхарт. Первой супругой Сэма Мендеса была актриса Кейт Уинслет. В 2010 году они развелись после семи лет брака. До знакомства с Элисон Блосом Мендес встречался с Ребеккой Холл, но разошелся с ней два года назад.