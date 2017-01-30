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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

50-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в купальнике

Новое пляжное фото культовой супермодели 90-х

По словам Синди Кроуфорд, она уже давно не пытается обмануть время, приняв свой истинный возраст. Тем не менее поклонники культовой супермодели 90-х уверены, что она лукавит. Ведь в свои 50 Синди выглядит едва ли не на 10 лет моложе своего истинного возраста. Очередным тому доказательством стало недавно опубликованное фото в Instagram знаменитости: Кроуфорд в раздельном черном купальнике позирует на фоне заката.

«Отличное завершение прекрасного уикенда», — подписала снимок супермодель. Фото Синди Кроуфорд в купальнике в считанные часы собрало больше 20 тысяч лайков, а также сотни восторженных комментариев по поводу роскошной физической формы мамы двоих детей. Напомним, что 50-летняя знаменитость и ее супруг Рэнди Гербер воспитывают 17-летнего сына Пресли и 15-летню дочь Кайю.

Сама Синди не раз признавалась, что уже давно привыкла не только к положительным, но и к негативным отзывам в адрес своей внешности в Instagram. «Мне не нужна чья-то посторонняя помощь, чтобы понять, что сегодня я выгляжу уже не так роскошно, как 30 лет назад. Я прекрасно осведомлена об этом. Будучи публичным человеком, я понимаю, что должна постоянно работать над собой», — рассказала в одном из недавних интервью Синди Кроуфорд.

50-летняя знаменитость придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Не менее четырех раз в неделю Синди занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей. Антивозрастные сыворотки и лифтинг-кремы модель дополняет регулярными посещениями кабинета косметолога, а вот от инъекций ботокса старается держаться подальше.

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