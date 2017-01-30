50-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в купальнике

По словам Синди Кроуфорд , она уже давно не пытается обмануть время , приняв свой истинный возраст. Тем не менее поклонники культовой супермодели 90-х уверены, что она лукавит. Ведь в свои 50 Синди выглядит едва ли не на 10 лет моложе своего истинного возраста . Очередным тому доказательством стало недавно опубликованное фото в Instagram знаменитости: Кроуфорд в раздельном черном купальнике позирует на фоне заката.

Сама Синди не раз признавалась, что уже давно привыкла не только к положительным, но и к негативным отзывам в адрес своей внешности в Instagram. «Мне не нужна чья-то посторонняя помощь, чтобы понять, что сегодня я выгляжу уже не так роскошно, как 30 лет назад. Я прекрасно осведомлена об этом. Будучи публичным человеком, я понимаю, что должна постоянно работать над собой», — рассказала в одном из недавних интервью Синди Кроуфорд.

50-летняя знаменитость придерживается жесткой диеты и далеко не всегда может позволить себе съесть все, что заблагорассудится. Не менее четырех раз в неделю Синди занимается спортом, а также много времени уделяет уходу за кожей. Антивозрастные сыворотки и лифтинг-кремы модель дополняет регулярными посещениями кабинета косметолога, а вот от инъекций ботокса старается держаться подальше.