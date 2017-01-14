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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 января 2017

50-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа

Модель подтвердила, что выглядит отлично даже без косметики

Синди Кроуфорд в очередной раз доказала: «возраст – не порок». Всего пару часов назад супермодель опубликовала в Instagram фотографию без макияжа, поразив своих подписчиков идеальной кожей без единой морщинки. В общей сложности данный снимок набрал больше 32 тысяч лайков и почти пятьсот восторженных комментариев: «Вы невероятная», «Вот что называется природная красота», «Отличный пост».

Стоит отметить, модель ни раз говорила в своих интервью, что тщательно следит за лицом и старается не есть те продукты, которые могут быть вредны для кожи. Кроме того, Синди с завидным постоянство посещает косметологов и не пренебрегает домашним уходом.

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