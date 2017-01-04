50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

«Джанет Джексон и ее муж Виссам Аль Мана с радостью приветствуют их сына Эйсса Аль Мана» - именно с таким заявлением выступили представители 50-летней певицы. Младшая сестра Майкла Джексона подарила супругу долгожданного наследника в одной из лондонских клиник. Как сообщают источники, мама и малыш чувствуют себя отлично.

Несмотря на постоянные замечания скептиков, что из-за возраста и 43-х килограммов лишнего веса, набранных в процессе беременности, Джанет будет сложно выносить и родить ребенка самостоятельно, американская певица доказала обратное. В официальном обращении представители звезды заверили поклонников, что роды прошли без каких-либо осложнений.

Напомним, что со своим третьим супругом Виссамом Аль Мана Джексон познакомилась в 2010 году в Дубае на вечеринке по случаю открытия нового отеля. Пара поженилась в 2012 году - ради возлюбленного певица приняла мусульманство, чтобы воспитывать детей в одной вере с их отцом. Во время беременности Джанет находилась под постоянным наблюдением врачей, по строгой рекомендации которых даже отменила большой европейский тур.