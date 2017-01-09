5 незабываемых моментов «Золотого глобуса» в этом году

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Elle рассказывает по пунктам обо всем, чем запомнится она зрителям в 2017 году.

Лучшим драматическим фильмом года был признан «Лунный свет» Барри Дженкинса, анимационным — «Зверополис». Лучшим фильмом на иностранном языке стал триллер Пола Верховена «Она», а Изабель Юппер, сыгравшая в картине главную роль, получила награду как лучшая драматическая актриса.

Лучшим драматическим актером был назван Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Лучшими актерами второго плана признаны Виола Дэвис («Ограды») и Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи»).

Лучшей телевизионной драмой признан сериал «Корона» о королеве Великобритании Елизавете II. Лучший комедийный сериал (мюзикл) — «Атланта», лучший телефильм — «Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона».

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон («Голиаф»), актрисой — Клэр Фой («Корона»). За лучшие актерские работы в телефильмах призы вручили Саре Полсон («Американская история преступлений») и Тому Хиддлстону («Ночной администратор»). Награды в номинации «Лучшие актеры в комедийных и музыкальных сериалах» достались Трэйси Эллис Росс («Темнеющие») и Дональд Гловер («Атланта»). Оливия Колман и Хью Лори получили признание как лучшие актеры второго плана за роли в «Ночном администраторе».

Но больше всех наград сорвал мюзикл «Ла-Ла Ленд». Семь первых мест в семи номинациях: лучший фильм в категории «комедия или мюзикл», лучший сценарий и режиссер (Дэмьен Шазелл), лучшая музыка (Джастин Гурвич), лучшая песня («City of Stars» Джастина Гурвича), лучшие актеры в комедии или мюзикле (исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг) — это абсолютный рекорд в истории «Золотого глобуса»!