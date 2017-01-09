5 незабываемых моментов «Золотого глобуса» в этом году

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Подводим итоги престижной премии за заслуги в кино и на телевидении
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Elle рассказывает по пунктам обо всем, чем запомнится она зрителям в 2017 году.
Лучшим драматическим фильмом года был признан «Лунный свет» Барри Дженкинса, анимационным — «Зверополис». Лучшим фильмом на иностранном языке стал триллер Пола Верховена «Она», а Изабель Юппер, сыгравшая в картине главную роль, получила награду как лучшая драматическая актриса.
Лучшим драматическим актером был назван Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Лучшими актерами второго плана признаны Виола Дэвис («Ограды») и Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи»).
Лучшей телевизионной драмой признан сериал «Корона» о королеве Великобритании Елизавете II. Лучший комедийный сериал (мюзикл) — «Атланта», лучший телефильм — «Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона».
Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон («Голиаф»), актрисой — Клэр Фой («Корона»). За лучшие актерские работы в телефильмах призы вручили Саре Полсон («Американская история преступлений») и Тому Хиддлстону («Ночной администратор»). Награды в номинации «Лучшие актеры в комедийных и музыкальных сериалах» достались Трэйси Эллис Росс («Темнеющие») и Дональд Гловер («Атланта»). Оливия Колман и Хью Лори получили признание как лучшие актеры второго плана за роли в «Ночном администраторе».
Но больше всех наград сорвал мюзикл «Ла-Ла Ленд». Семь первых мест в семи номинациях: лучший фильм в категории «комедия или мюзикл», лучший сценарий и режиссер (Дэмьен Шазелл), лучшая музыка (Джастин Гурвич), лучшая песня («City of Stars» Джастина Гурвича), лучшие актеры в комедии или мюзикле (исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг) — это абсолютный рекорд в истории «Золотого глобуса»!
Самым популярным цветом у актрис на прошедшей церемонии стал желтый во всех его оттенках. Этому оптимистичному цвету, не сговариваясь, отдали предпочтения Риз Уизерспун (Atelier Versace), Эмили Ратажковски (Reem Acra), Натали Портман (Prada).
Платья с роскошными шлейфами выбрали Блейк Лайвли (Atelier Versace), София Вергара (Zuhair Murad), Наоми Кэмпбелл (Atelier Versace), Бри Ларсон (Rodarte), Клэр Фой (Erdem) и Эмма Стоун (Valentino).
Платья «принцесс» с пышными многослойными юбками в пол были на Лили Коллинз (Zuhair Murad), Хейли Стейнфилд (Vera Wang), Оливии Калпо (Zuhair Murad), Саре Джессике Паркер (Vera Wang).
Самым неожиданным моментом церемонии стал поцелуй Райана Рейнольдса с Эндрю Гарфилдом. Супруга Рейнольдса, актриса Блейк Лавли, сидевшая рядом, шутку актеров оценила.
Райан Гослинг, признанный лучшим актером мюзикла за роль в «Ла-Ла Ленд», произнес самую трогательную речь со сцены. Пока его тезка Рейнольдс целовался с Гарфилдом, Райан благодарил свою супругу Еву Мендос, которая не смогла присутствовать на церемонии: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все! И я хотел бы посвятить эту награду Хуану Карлосу Мендосе».
Все женщины, услышав эту благодарственную речь, пришли в восхищение от Райана. Мария Шрайвер даже написала в социальной сети: «Райан Гослинг меня поразил. Привлекателен, умен и так благодарен своей возлюбленной. Настоящий мужчина».
Бурными аплодисментами был встречен главный трагический персонаж светской хроники всех последних месяцев — Брэд Питт. Актер вышел на сцену, чтобы представить картину режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет», которая была номинирована как «Лучшая драма».
Стоит отметить, что после долгого затворничества Брэд выглядит прекрасно. Актер слегка похудел, но больше ничего в его облике не говорит о пережитой драме. К слову, его супруга Анджелина Джоли, подавшая на развод в сентябре прошлого года, на церемонию «Золотого глобуса» не явилась.
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