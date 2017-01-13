45-летняя Джада Пинкетт-Смит показала идеальную фигуру в купальнике

В свои сорок пять Джада Пинкетт-Смит может похвастаться спортивной и подтянутой фигурой. Верное тому доказательство — снимки, сделанные папарацци во время отдыха супруги Уилла Смита на Гавайях. Вместе с детьми, 16-летней Уиллоу и 18-летним Джейденом, Джада прилетела на курорт, чтобы заняться серфингом.

Актриса признается, что поддерживать идеальную фигуру ей помогает исключительно активный образ жизни. 45 минут кардио или час катания на роликах — главное не сидеть на месте, утверждает Джада Пинкетт. Также 45-летняя знаменитость уверена, что с годами стала выглядеть только лучше. В числе ее коронных бьюти-секретов — расслабляющая ванна при свечах с солью и эфирными маслами. «Когда дверь ванной закрыта, я игнорирую всех и вся», — делится миссис Смит.

Не отстает от звездной мамы и 16-летняя Уиллоу — начинающая модель может похвастаться эталонными параметрами. Два года назад девушка заполучила контракт с одним из ведущих американских модельных агентств, в портфолио у которого числится Кендалл Дженнер. На сегодняшний день высшее достижение в карьере 16-летней модели — рекламная кампания Chanel Eyewear и статус официальной посланницы модного Дома, который значится за ней с марта 2016 года.