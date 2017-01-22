44-летняя Джери Холлиуэлл родила второго ребенка

44-летняя певица Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз. У бывшей участницы групп Spice Girls родился мальчик. Для Джери и ее супруга, руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристиана Хорнера, этот ребенок стал первым общим.

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Радостной новостью миссис Хорнер поделилась с поклонниками через Twitter. «Кристиан и я рады сообщить, что сегодня утром на свет появился наш сын. Вес — три килограмма и 170 граммов», — написала Джери в соцсети 21 января.

Позже певица выложила в Instagram фотографию ножки малыша и раскрыла в подписи его имя: мальчика назвали Монтагю Джордж Гектор Хорнер.

Джери и Блюбелл Холлиуэлл и Кристиан Хорнер ФОТО Getty Images