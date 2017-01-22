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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 января 2017

44-летняя Джери Холлиуэлл родила второго ребенка

Экс-участница группы Spice Girls уже опубликовала первую фотографию сына

44-летняя певица Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз. У бывшей участницы групп Spice Girls родился мальчик. Для Джери и ее супруга, руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Racing Кристиана Хорнера, этот ребенок стал первым общим.

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Радостной новостью миссис Хорнер поделилась с поклонниками через Twitter. «Кристиан и я рады сообщить, что сегодня утром на свет появился наш сын. Вес — три килограмма и 170 граммов», — написала Джери в соцсети 21 января.

Позже певица выложила в Instagram фотографию ножки малыша и раскрыла в подписи его имя: мальчика назвали Монтагю Джордж Гектор Хорнер.

Джери и Блюбелл Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Джери и Блюбелл Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

ФОТОGetty Images

Хорнер и Холлиуэлл поженились в 2015 году. Ранее ни Джери, ни Кристиан никогда не были в браке, однако у обоих есть дети от других отношений. У певицы есть 10-летняя дочь Блюбелл Мадонна Холлиуэлл от сценариста Саши Джервази. Кристиан является отцом трехлетней дочери Оливии от Беверли Аллен, с которой прожил 14 лет.

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