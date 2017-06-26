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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 июня 2017

43-летняя Кейт Бекинсейл проводит время с молодым бойфрендом

Отношения влюбленных перешли на новый уровень

Страсти накаляются: 43-летняя Кейт Бекинсейл все свободное время проводит со своим новым бойфрендом, 21-летним Мэттом Райфом. После того, как пару видели целующейся в Западном Голливуде, папарацци удалось запечатлеть влюбленных, выходящих утром из дома актрисы. Несмотря на более чем 20-летнюю разницу в возрасте, кажется, Кейт и Мэтт действительно счастливы вместе.

43-летняя Кейт Бекинсейл проводит время с молодым бойфрендом

На сегодняшний день Бекинсейл — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых голливудских актрис в жанре фантастических боевиков: неудивительно, почему многие друзья Кейт всерьез обеспокоены ее новым увлечением. Дело в том, что Мэтт — начинающий актер, и помощь Кейт в продвижении по карьерной лестнице может оказаться для него очень кстати.

Напомним, что в конце прошлого года Кейт развелась со своим мужем, 44-летним режиссером Леном Уайзманом. Причиной для разрыва стали измены со стороны обоих супругов. Долгое время актриса никак не афишировала свою личную жизнь, до того момента, пока папарацци не удалось сделать несколько снимков знаменитости в объятиях молодого человека вдвое младше ее.

43-летняя Кейт Бекинсейл проводит время с молодым бойфрендомФОТОSplash news, Getty images, Legion-media.ru

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