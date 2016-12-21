До католического Рождества осталось всего пару дней, и многие знаменитости уже начинают делиться со своими поклонниками праздничным настроением. В частности, Ева Лонгория несколько часов назад опубликовала в Instagram фотографию с песчаного пляжа, куда она отправилась в сопровождении супруга на новогодние каникулы. На снимке звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позирует в откровенном бикини персикового оттенка. Подпись под фото: «Вот как я чувствую себя в первый день отпуска!».