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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 декабря 2016Большакова Елена

Ева Лонгория опубликовала откровенное фото в бикини

41-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру

До католического Рождества осталось всего пару дней, и многие знаменитости уже начинают делиться со своими поклонниками праздничным настроением. В частности, Ева Лонгория несколько часов назад опубликовала в Instagram фотографию с песчаного пляжа, куда она отправилась в сопровождении супруга на новогодние каникулы. На снимке звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позирует в откровенном бикини персикового оттенка. Подпись под фото: «Вот как я чувствую себя в первый день отпуска!».

Стоит отметить, что фанаты Евы по достоинству оценили ее физическую форму, оставив под снимком более двухсот комментариев: «Невероятная! Вам безумно идет этот цвет бикини», «Вы великолепны и просто сияете!», «Как обычно, горяча!». В общей сложности эта фотография набрала больше 61 тысячи лайков.

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