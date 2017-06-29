36-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж

Около полугода назад, на вечеринке по случаю своего дня рождения, Пэрис Хилтон представила общественности своего нового бойфренда — им оказался 32-летний актер и манекенщик Крис Зилка. В интервью наследница многомиллионного состояния говорила, что в его лице наконец нашла свою вторую половинку и даже, что теперь готова к детям. Возлюбленный звезды ее стремления и чувства разделяет: зарубежные СМИ сообщили, что Зилка сделал Хилтон предложение.

По словам инсайдеров, влюбленные уже планируют свадьбу и присматривают обручальные кольца. При этом пара сообщения прессы пока не прокомментировала.

Напомним, что со своим женихом Пэрис знакома уже шесть лет лет, но их дружба переросла в романтичные отношения лишь недавно. До этого Хилтон год встречалась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом.