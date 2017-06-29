Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 июня 2017

36-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж

Кто стал избранником главной звезды гламурных нулевых?

Около полугода назад, на вечеринке по случаю своего дня рождения, Пэрис Хилтон представила общественности своего нового бойфренда — им оказался 32-летний актер и манекенщик Крис Зилка. В интервью наследница многомиллионного состояния говорила, что в его лице наконец нашла свою вторую половинку и даже, что теперь готова к детям. Возлюбленный звезды ее стремления и чувства разделяет: зарубежные СМИ сообщили, что Зилка сделал Хилтон предложение.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка

По словам инсайдеров, влюбленные уже планируют свадьбу и присматривают обручальные кольца. При этом пара сообщения прессы пока не прокомментировала.

Напомним, что со своим женихом Пэрис знакома уже шесть лет лет, но их дружба переросла в романтичные отношения лишь недавно. До этого Хилтон год встречалась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Материалы по темам

Спецпроекты

На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз