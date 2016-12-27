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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

3 неизвестных факта о Джордже Майкле

Скрытые подробности из жизни певца

В минувшее Рождество не стало легендарного певца и автора бессмертного рождественского хита Last Christmas Джорджа Майкла. После внезапной кончины музыканта многие друзья, коллеги и близкие Майкла рассказали подробности из жизни певца, о которых при жизни он предпочитал умалчивать.

1. Джордж Майкл, как и многие знаменитости, занимался благотворительной деятельностью, но предпочитал не говорить об этом вслух. Мало кому известно и то, что певец был очень щедрым благотворителем и тайно жертвовал на помощь другим миллионы. Артист в течение многих лет поддерживал организации Childline, Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support. «Его пожертвования помогли многим людям с ВИЧ жить нормальной жизнью, свободной от предрассудков и дискриминации», — рассказывает директор фонда Terrence Higgins Trust. Телеведущий Ричард Осман также накануне поведал историю о том, как Джордж Майкл помог одной из героинь его выпусков осуществить несбыточную мечту. На программе Deal Or No Deal женщина призналась, что мечтает о детях, но единственный шанс для нее — это искусственное оплодотворение, на которое необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов. «На следующий день Джордж Майкл тайно позвонил и дал ей эти 15 тысяч фунтов стерлингов», — вспоминает ведущий.

Джордж Майкл

Приезжая с гастролями в Москву, певец без камер тайно посещал онкологический центр и обсуждал с врачами вопросы помощи больным детям. Майкл также перечислил средства на трансплантацию костного мозга трехлетнему мальчику по имени Кирилл: благодаря операции малыш выжил и теперь вся его семья является огромными поклонниками певца.

2. Во время концертного тура в 2011 году Джордж Майкл заболел пневмонией. Болезнь протекала в тяжелой форме — певец пролежал в трехнедельной коме и балансировал на грани жизни и смерти. Когда кризис миновал и он очнулся, врачи опасались, что из-за вентиляции легких артист может навсегда потерять голос, однако Майклу удалось восстановиться и уже в 2012 году он выступил на закрытии Олимпиады в Лондоне и позже даже вернулся к прерванному туру. Впрочем, врачи предполагают, что болезнь не прошла бесследно и могла дать осложнение на сердце, что и повлекло за собой ухудшение состояния здоровья в этом году. Одной из возможных причин смерти Майкла называют сердечную недостаточность.

Джордж Майкл

3. Талантливый человек талантлив во всем: известно, что Джордж Майкл был не просто выдающимся исполнителем, вокалистом, но также композитором и автором текстов песен. Но мало кто знает, что он стал первым поп-артистом, выступившим с сольной программой на сцене Парижской оперы — его концерт Symphonica прозвучал грандиозно.

Джордж Майкл также был приглашен для чтения лекций в Гарвард. Сингл Shoot The Dog вызвал бурную реакцию в Британии и Америке, о которых идет речь в тексте, однако ученый совет престижного университета посчитал его блестящим примером современной сатиры, где Майкл проявил себя талантливым поэтом. «Все метафоры и эпитеты, которые употребил господин Майкл, свидетельствуют о настоящем поэтическом даре. Кроме всего прочего эта песня говорит о высоком уровне его общественного сознания».

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