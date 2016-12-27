3 неизвестных факта о Джордже Майкле

В минувшее Рождество не стало легендарного певца и автора бессмертного рождественского хита Last Christmas Джорджа Майкла. После внезапной кончины музыканта многие друзья, коллеги и близкие Майкла рассказали подробности из жизни певца, о которых при жизни он предпочитал умалчивать.

1. Джордж Майкл, как и многие знаменитости, занимался благотворительной деятельностью, но предпочитал не говорить об этом вслух. Мало кому известно и то, что певец был очень щедрым благотворителем и тайно жертвовал на помощь другим миллионы. Артист в течение многих лет поддерживал организации Childline, Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support. «Его пожертвования помогли многим людям с ВИЧ жить нормальной жизнью, свободной от предрассудков и дискриминации», — рассказывает директор фонда Terrence Higgins Trust. Телеведущий Ричард Осман также накануне поведал историю о том, как Джордж Майкл помог одной из героинь его выпусков осуществить несбыточную мечту. На программе Deal Or No Deal женщина призналась, что мечтает о детях, но единственный шанс для нее — это искусственное оплодотворение, на которое необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов. «На следующий день Джордж Майкл тайно позвонил и дал ей эти 15 тысяч фунтов стерлингов», — вспоминает ведущий.