3 громких расставания этого лета

Этот год выдался на удивление спокойным и гармоничным: если в 2016-ом мир переживал настоящие триллеры, связанные с расходами Джоли и Питта и Джонни Деппа с Эмбер Херд, а также дюжины парочек меньшего калибра, то этим летом в отношениях звезд царит тишь да гладь. Впрочем, некоторые звездные пары все же дали повод для того, чтобы говорить об окончании лавстори.

Тейлор Лотнер и Билли Лурд

Дежурной формулировкой, что актрисе нужно сконцентрироваться на своей карьере, закончились отношения Билли Лурд и звезды саги «Сумерки» Тейлора Лотнера. 25-летний актер и его 24-летняя пассия казались идеальной парой: в декабре прошлого года весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как возлюбленный помогал Лурд пережить сразу две трагедии: она потеряла маму Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», и бабушку — американскую актрису и певицу Дебби Рейнольдс. Тейлор Лотнер, который поддерживал возлюбленную, помог ей преодолеть кризис и, по слухам, готов был сделать девушке предложение. Но —не судьба.

Александр Скарсгард и Алекса Чанг

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Самая модная девушка Британии Алекса Чанг и секс-символ Голливуда Александр Скарсгард расстались после двух лет отношений. Последний раз актера и телеведущую видели вместе на вечеринке MET Gala в мае этого года. Пока друзья пары и поклонники надеялись, что небольшая размолвка не критична, актер начал активно ходить на свидания с другими женщинами, не оставив надеждам на воссоединение ни единого шанса.

Тимати и Анастасия Решетова

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