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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017Сергеева Алина

    3 громких расставания этого лета

    Звездные союзы, которые недавно распались

    Этот год выдался на удивление спокойным и гармоничным: если в 2016-ом мир переживал настоящие триллеры, связанные с расходами Джоли и Питта и Джонни Деппа с Эмбер Херд, а также дюжины парочек меньшего калибра, то этим летом в отношениях звезд царит тишь да гладь. Впрочем, некоторые звездные пары все же дали повод для того, чтобы говорить об окончании лавстори.

    Тейлор Лотнер и Билли Лурд

    Тейлор Лотнер и Билли Лурд

    Дежурной формулировкой, что актрисе нужно сконцентрироваться на своей карьере, закончились отношения Билли Лурд и звезды саги «Сумерки» Тейлора Лотнера. 25-летний актер и его 24-летняя пассия казались идеальной парой: в декабре прошлого года весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как возлюбленный помогал Лурд пережить сразу две трагедии: она потеряла маму Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», и бабушку — американскую актрису и певицу Дебби Рейнольдс. Тейлор Лотнер, который поддерживал возлюбленную, помог ей преодолеть кризис и, по слухам, готов был сделать девушке предложение. Но —не судьба.

    Александр Скарсгард и Алекса Чанг

    Александр Скарсгард и Алекса ЧангФОТОREX

    Самая модная девушка Британии Алекса Чанг и секс-символ Голливуда Александр Скарсгард расстались после двух лет отношений. Последний раз актера и телеведущую видели вместе на вечеринке MET Gala в мае этого года. Пока друзья пары и поклонники надеялись, что небольшая размолвка не критична, актер начал активно ходить на свидания с другими женщинами, не оставив надеждам на воссоединение ни единого шанса.

    Тимати и Анастасия Решетова

    Тимати и Анастасия Решетова ФОТОInstagram

    По правде сказать, точной информации о том, что Тимати, с чьей легкой руки звездами Инстаграма становятся первые красавицы страны, и его девушка Анастасия Решетова расстались, нет. Косвенным подтверждением этого факта является то, что пара отписалась друг от друга в соцсетях. Впрочем, совместные фото пара практически никогда не публикует, а выходы в свет певец и вовсе обыгрывает весьма креативно: например, на красной дорожке светского мероприятия появляется в компании Анастасии и бывшей девушки Алены Шишковой, матери его единственного ребенка. Высокие отношения.

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