3 громких расставания этого лета

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Звездные союзы, которые недавно распались
Этот год выдался на удивление спокойным и гармоничным: если в 2016-ом мир переживал настоящие триллеры, связанные с расходами Джоли и Питта и Джонни Деппа с Эмбер Херд, а также дюжины парочек меньшего калибра, то этим летом в отношениях звезд царит тишь да гладь. Впрочем, некоторые звездные пары все же дали повод для того, чтобы говорить об окончании лавстори.
Дежурной формулировкой, что актрисе нужно сконцентрироваться на своей карьере, закончились отношения Билли Лурд и звезды саги «Сумерки» Тейлора Лотнера. 25-летний актер и его 24-летняя пассия казались идеальной парой: в декабре прошлого года весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как возлюбленный помогал Лурд пережить сразу две трагедии: она потеряла маму Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», и бабушку — американскую актрису и певицу Дебби Рейнольдс. Тейлор Лотнер, который поддерживал возлюбленную, помог ей преодолеть кризис и, по слухам, готов был сделать девушке предложение. Но —не судьба.
Самая модная девушка Британии Алекса Чанг и секс-символ Голливуда Александр Скарсгард расстались после двух лет отношений. Последний раз актера и телеведущую видели вместе на вечеринке MET Gala в мае этого года. Пока друзья пары и поклонники надеялись, что небольшая размолвка не критична, актер начал активно ходить на свидания с другими женщинами, не оставив надеждам на воссоединение ни единого шанса.
По правде сказать, точной информации о том, что Тимати, с чьей легкой руки звездами Инстаграма становятся первые красавицы страны, и его девушка Анастасия Решетова расстались, нет. Косвенным подтверждением этого факта является то, что пара отписалась друг от друга в соцсетях. Впрочем, совместные фото пара практически никогда не публикует, а выходы в свет певец и вовсе обыгрывает весьма креативно: например, на красной дорожке светского мероприятия появляется в компании Анастасии и бывшей девушки Алены Шишковой, матери его единственного ребенка. Высокие отношения.
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