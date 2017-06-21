Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

18-летняя внучка Владимира Высоцкого — восходящая звезда Instagram

Юная Арина Сахарова покорила поклонников знаменитого поэта и музыканта своей красотой

Российский автор-исполнитель, поэт и актер Владимир Высоцкий официально был женат три раза и стал отцом двоих детей. Однако известно, что также у Высоцкого была внебрачная дочь Анастасия от актрисы Театра на Таганке Татьяны Ивченко. При жизни Владимир Высоцкий ее так и не признал, так как к моменту рождения Анастасии Ивченко уже был женат на Марине Влади. На днях СМИ выяснили, что у Анастасии подрастает дочь Арина Сахарова, которая уже покорила соцсети своей красотой.

По данным прессы, Арине недавно исполнилось 18 лет, и она является выпускницей школы с углубленным изучением французского языка. О родстве с Высоцким Сахарова, как и ее мать, предпочитает не распространятся — близкие к семье Ивченко источники объясняют это тем, что обе девушки обижены на поэта за то, как он поступил с Татьяной Ивченко.

Помимо Арины у Владимира Высоцкого есть еще семеро внуков: у его сына Аркадия пятеро детей — Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария, и еще двое, Данила и Семен, у его второго сына Никиты.


Материалы по темам

Лили-Роуз Депп поделилась откровенным снимкомИван Ургант поделился трогательной фотографией дочериФото дня: Полина Гагарина на прогулке с новорожденной дочерью

ELLE проекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?

Читайте также

НовостиУма Турман поделилась редким семейным фото
НовостиСелена Гомес стала лицом Coach
ПрактикаСекреты стиля настоящих француженок
НовостиАнджелина Джоли планирует переехать с детьми в Африку

ELLE рекомендует

ТрендыУдлиненный боб: главный тренд сезона
Звездный стильКак изменился стиль располневших знаменитостей
ТрендыБьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда

Лучшее на Elle

ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиЛили-Роуз Депп поделилась откровенным снимком
НовостиИван Ургант поделился трогательной фотографией дочери
НовостиФото дня: Полина Гагарина на прогулке с новорожденной дочерью
НовостиВера Брежнева опубликовала фото с мамой и дочками
НовостиФото дня: Наталья Водянова с детьми в Японии
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз