18-летняя внучка Владимира Высоцкого — восходящая звезда Instagram

Российский автор-исполнитель, поэт и актер Владимир Высоцкий официально был женат три раза и стал отцом двоих детей. Однако известно, что также у Высоцкого была внебрачная дочь Анастасия от актрисы Театра на Таганке Татьяны Ивченко. При жизни Владимир Высоцкий ее так и не признал, так как к моменту рождения Анастасии Ивченко уже был женат на Марине Влади. На днях СМИ выяснили, что у Анастасии подрастает дочь Арина Сахарова, которая уже покорила соцсети своей красотой.

По данным прессы, Арине недавно исполнилось 18 лет, и она является выпускницей школы с углубленным изучением французского языка. О родстве с Высоцким Сахарова, как и ее мать, предпочитает не распространятся — близкие к семье Ивченко источники объясняют это тем, что обе девушки обижены на поэта за то, как он поступил с Татьяной Ивченко.

Помимо Арины у Владимира Высоцкого есть еще семеро внуков: у его сына Аркадия пятеро детей — Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария, и еще двое, Данила и Семен, у его второго сына Никиты.