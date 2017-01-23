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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

15 душещипательных цитат звезд о разводе

Советы знаменитостей, как пережить расставание

Расставание с любимым — одна из тех психологических травм, которые навсегда оставляют рубцы на сердце вне зависимости от того, привыкли вы к свету софитов или, наоборот, стараетесь избегать публичных выступлений. В подтверждение того, что знаменитости так же сложно переживают разрыв со вторыми половинами, ELLE собрал 15 душещипательных цитат звезд о разводе.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

ФОТОGetty Images

Оливия Уайлд о бывшем муже Тао Располи: «Вы не хотите рвать с этим человеком и уж тем более чтобы ваш брак распался, особенно если вы до сих пор влюблены. Вы просто понимаете, что что-то сломалось в этих отношениях, и начинаете налаживать все остальное».

Дженнифер Лопес о разводе с Марком Энтони: «Нет боли сильнее, чем пережить развод».

Скарлетт Йоханссон о разводе с Райаном Рейнольдсом: «Сейчас я наконец-то могу сказать, чего на самом деле хочу от отношений. К тому же я стала гораздо лучше понимать себя и человека рядом. Нет необходимости думать о том, как вы вели себя или что повлияло на ваш разрыв, важно понимать, где ваше место в жизни».

Райан Рейнольдс о разводе со Скарлетт Йоханссон: «Все, кто проходит через развод, пропускают через себя много боли. Но важно помнить, что это все в конечном итоге заканчивается».

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон

Николь Кидман о разводе с Томом Крузом: «Мне кажется, что развод — это всегда тяжело. Это как ночной кошмар, и это он и есть, хотя вы и пытаетесь делать вид, что все в порядке. Плохие дни чередуются с хорошими, которых, к счастью, в конечном итоге становится все больше».

Дженнифер Энистон о разводе с Брэдом Питтом: «Я прожила много стадий сожаления. Очень грустно, когда что-то подходит к концу. И когда вы пытаетесь скрыть свою боль, она становится еще сильнее. Мне было очень трудно».

Робин Райт о разводе с Шоном Пенном: «Развод — вещь разрушительная, особенно если у вас есть общие дети. Еще хуже, что порой именно из-за них вы постоянно хотите склеить то, что уже не подлежит восстановлению. Но из-за детей вы пробуете вновь и вновь. Мы тоже через это проходили бесчисленное количество раз».

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Риз Уизерспун о разводе с Райаном Филлиппом: «Важно не винить в разрыве исключительно своего партнера. Стоит покопаться в себе и понять, где конкретно вы поступили неправильно. Да, это доставляет боль, но чтобы больше не повторять таких ошибок, лучше сделайте это».

Райан Филлипп о разводе с Риз Уизерспун: «Это было худшее время в моей жизни. Я пять месяцев не вставал с кровати. Было очень тяжело. Но я пережил это. И с каждым днем думаю об этом все меньше и меньше».

Деми Мур о разводе с Эштоном Катчером: «Больше всего на свете я боялась, что меня бросят. Пока кто-то из знакомых не сказал мне: «Брошенными могут быть дети, а не взрослые. У взрослых есть выбор, у детей — нет. И потом я поняла, что боялась совсем другого — что мне не хватит сил двигаться дальше одной, жить полной жизнью и реализовывать себя».

Ева Лонгория о разводе с Тони Паркером: «Сначала я спрашивала себя: «Чего мне не хватает? Сексуальности? Красоты? Ума? Что со мной не так?». Но затем я поняла — главное вовремя остановиться! А еще лучше —вообще не начинать думать обо всем этом. Просто жить дальше».

Эштон Катчер и Деми Мур

Эштон Катчер и Деми Мур

Дженнифер Гарнер о разводе с Беном Аффлеком: «Я очень старалась, но не смогла спасти свой брак. Причем дважды. Но нельзя забывать, что отношения — это танец, в котором должны участвовать двое».

Мадонна о разводе с Гаем Ричи: «Меня спасла работа. Если бы не она, я вряд ли смогла бы пережить все это».

Моника Беллуччи о разводе с Венсаном Касселем: «Когда люди разводятся — это всегда больно. Но вопрос в том, что если они останутся вместе, то это может обернуться для них еще большей трагедией».

Кэти Перри о разводе с Расселом Брэндом: «В тот момент, когда мы разошлись — все мои мечты рухнули. Я верила в сказку, а на поверку оказалось, что в реальной жизни все происходит совсем по-другому. Не люблю об этом вспоминать».


Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

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