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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    14-летнюю дочь Игоря Крутого сравнили с Милой Йовович

    Александра Крутая удивила поклонников отца сходством со звездой Голливуда

    Вчера Александра Крутая отметила свой 14-й день рождения. Мама девушки Ольга Крутая разместила в своем Instagram фото повзрослевшей дочери, сопроводив пост трогательным поздравлением: «Сашенька, любимая, с днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья. Happy Birthday my love».


    Пользователи сети сочли, что наследница знаменитого композитора не только растет настоящей красавицей, но еще и поразительно похожа на Милу Йовович. По мнению фолловеров, черты лица Александры схожи с Голливудской звездой в молодости.

    В социальных сетях родителей юной девушки иногда появляются ее редкие снимки - сама Саша ведет закрытый образ жизни и выступает против повышенного внимания к своей персоне.

    Напомним, Александра — дочь Игоря Крутого от второго брака. Помимо нее у народного артиста есть еще двое детей – сын Николай от первого брака с Еленой Крутой, а также падчерица Виктория.

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