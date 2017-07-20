14-летнюю дочь Игоря Крутого сравнили с Милой Йовович

Вчера Александра Крутая отметила свой 14-й день рождения. Мама девушки Ольга Крутая разместила в своем Instagram фото повзрослевшей дочери , сопроводив пост трогательным поздравлением : «Сашенька, любимая, с днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья. Happy Birthday my love».

Пользователи сети сочли, что наследница знаменитого композитора не только растет настоящей красавицей, но еще и поразительно похожа на Милу Йовович. По мнению фолловеров, черты лица Александры схожи с Голливудской звездой в молодости.

В социальных сетях родителей юной девушки иногда появляются ее редкие снимки - сама Саша ведет закрытый образ жизни и выступает против повышенного внимания к своей персоне.

Напомним, Александра — дочь Игоря Крутого от второго брака. Помимо нее у народного артиста есть еще двое детей – сын Николай от первого брака с Еленой Крутой, а также падчерица Виктория.