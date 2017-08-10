14-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа — копия мамы

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Актриса поделилась редким фото с юной Кери Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс редко делится фотографиями детей, однако вчера актриса впервые за долгое время опубликовала в своем Instagram снимок дочери Кери. Сейчас они всей семьей отдыхают во Флоренции, о чем Кэтрин сообщила под постом. Поклонники актрисы сразу отметили, что девочка все больше становится похожей на маму: у них одинаковые густые длинные волосы, обаятельные улыбки и вдумчивый взгляд. Часто мама и дочь даже одеваются в одной цветовой гамме.
И хотя юная Кери еще не дебютировала в кино, поклонники голливудской актрисы пророчат ей большое будущее — очевидно, что актерский талант девочка унаследовала от родителей.
Напомним, в 2000 году Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за Майкла Дугласа, через несколько месяцев у них родился сын Дилан, а спустя три года — дочь Кери.