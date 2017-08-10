14-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа — копия мамы

Кэтрин Зета-Джонс редко делится фотографиями детей, однако вчера актриса впервые за долгое время опубликовала в своем Instagram снимок дочери Кери. Сейчас они всей семьей отдыхают во Флоренции, о чем Кэтрин сообщила под постом. Поклонники актрисы сразу отметили, что девочка все больше становится похожей на маму: у них одинаковые густые длинные волосы, обаятельные улыбки и вдумчивый взгляд. Часто мама и дочь даже одеваются в одной цветовой гамме.