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    10 августа 2017

    14-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа — копия мамы

    Актриса поделилась редким фото с юной Кери Дуглас

    Кэтрин Зета-Джонс редко делится фотографиями детей, однако вчера актриса впервые за долгое время опубликовала в своем Instagram снимок дочери Кери. Сейчас они всей семьей отдыхают во Флоренции, о чем Кэтрин сообщила под постом. Поклонники актрисы сразу отметили, что девочка все больше становится похожей на маму: у них одинаковые густые длинные волосы, обаятельные улыбки и вдумчивый взгляд. Часто мама и дочь даже одеваются в одной цветовой гамме.

    И хотя юная Кери еще не дебютировала в кино, поклонники голливудской актрисы пророчат ей большое будущее — очевидно, что актерский талант девочка унаследовала от родителей.

    Напомним, в 2000 году Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за Майкла Дугласа, через несколько месяцев у них родился сын Дилан, а спустя три года — дочь Кери.

    Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

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