12 самых горячих новостей июня

Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за миллион долларов

Громкое событие произошло в итальянском Триесте: 23-летняя наследница гигантской империи Swarovski (а также известная австрийская певица) вышла замуж. Виктория Сваровски и ее 40-летний избранник, магнат Вернер Мурц, поразили собравшуюся публику безупречными продуманными образами. Но, конечно, основное внимание привлекла невеста, которая для торжественной церемонии выбрала роскошное платье стоимостью в $ 900 000. Наряд, украшенный 500 000 кристаллов, весил порядка 40 килограммов, однако, судя по счастливому лицу Виктории, неудобство платья ее не смущало. Автором образа невесты выступил дизайнер из Дубая, Майкл Синко. Он знаменит тем, что создавал костюмы для Дженнифер Лопес, Рианны, Бейонсе и Леди Гаги.

На свадьбе присутствовало 250 гостей – друзей и родственников жениха и невесты. Празднества, по плану организаторов, должны продлиться три дня.

Первый модный провал Мелании Трамп

Каждый новый выход Мелании Трамп обычно получает тысячи восхваляющих отзывов модных критиков. Первый зарубежный тур американского президента и его супруги лишь закрепил за Меланией звание одной из самых стильных первых леди и заставил объявивших ей бойкот дизайнеров пересмотреть свои взгляды. Однако ее последний образ подвергся резкой критике в интернете. В воскресенье, 4 июня, Мелания Трамп сопровождала супруга на ежегодном приеме в Театре Форда в Вашингтоне. Для вечера миссис Трамп предпочла шелковое платье Monique Lhuillier кремового цвета. Мелания, обычно делающаяся ставку на фасоны с акцентом на талии, на этот раз остановилась на платье с небольшой драпировкой в районе пояса и прогадала. Поклонники Трамп были разочарованы ее выбором: в сети посчитали силуэт платья не слишком удачным.

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Анджелина Джоли снова вернулась к работе в качестве посла доброй воли ООН: во Всемирный день беженцев бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, где выступила с речью на тему защиты прав женщин. От внимания поклонников не смог укрыться тот факт, что 42-летняя актриса стала выглядеть значительно лучше, а болезненная худоба - менее заметна. Впрочем, во многом такой эффект создавался благодаря светлому брючному костюму, который визуально добавлял Джоли несколько килограммов.

Светло-бежевый костюм действительно смотрелся так, будто немного велик актрисе: брюки и пиджак сидели неидеально на стройной Анджелине. Привлекли внимание общественности и те изменения, которые произошли с внешностью знаменитости. Застывшее, словно маска, лицо выдавало недавно проведенный курс инъекций ботокса, а острые, как бритва, скулы — увлечение филлерами.

Джоли и раньше была частой гостье в кабинете косметолога, а также неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Из самых очевидных операций на лице у звезды были проведены ринопластика, коррекция подбородка и удаление комков Биша. В момент бракоразводного процесса Анджелина сильно похудела, что моментально отразилось на состоянии и эластичности кожи. Разобравшись с проблемами в личной жизни, актриса начала постепенно возвращаться к жизни и в первую очередь занялась ребрендингом собственной внешности.

Фото дня: Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк полностью вернулась к своей привычной жизни после рождения первенца, дочери Леи де Сены. Пару недель назад модель, ставшая мамой в начале апреля, вышла в свет, появившись на Каннском фестивале. На прошлой неделе папарацци впервые запечатлели Шейк на прогулке с младенцем, а в субботу в объективе репортеров оказалась уже вся звездная семья, включая бойфренда Ирины, актера Брэдли Купера.

ФОТО legion media.ru

Сейчас Купер занят на съемках фильма «Звезда родилась» и почти все время проводит на площадке. Ухаживать за малышкой Ирине помогает ее мама, но Купер, по словам источника, «находится на связи с Ириной почти все время». Как говорит инсайдер, актер переживает, что не может быть рядом с семьей: «Это нелегко ему дается, но он должен работать и поэтому справляется». Тем не менее у Брэдли бывают выходные, которые он проводит дома. В субботу Купер с Шейк и дочерью совершали прогулку недалеко от лос-анджелесского особняка актера. Одетые по-домашнему, знаменитости не предпринимали никаких мер предосторожности и не прятались от репортеров, хотя Купер, который нес дочь на руках, тщательно укрыл ее одеялом, чтобы нельзя было сфотографировать лицо. Актер шел впереди, Ирина шла следом и толкала коляску, также держа на поводке собаку.

ФОТО legion media.ru

ФОТО legion media.ru

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года. О рождении ребенка СМИ узнали через пару недель после того, как это произошло. Пара старается не пускать прессу в свою личную жизнь, не комментирует свои отношения, а Купер и вовсе отказался говорить на одном из телешоу о том, что стал отцом. В то же время, как отмечают источники, отношения между Ириной и Брэдли после рождения дочери значительно улучшились: пара еще больше сблизилась и даже уже подумывает о втором ребенке.

СМИ: Дэвид Бекхэм перестал скрывать свою связь на стороне

Несмотря на то, что чету Дэвида и Виктории Бекхэм считают одной из самых крепких пар Голливуда, в сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что брак между дизайнером и футболистом не настолько идеален, как может показаться на первый взгляд. В частности, на днях один из инсайдеров сообщил об интересном инциденте, произошедшем на вечеринке в доме рокера Стивена Тайлера. По словам анонимного источника, изначально Дэвид пришел на мероприятие вместе с супругой и старшим сыном, но через пару часов Виктория и Бруклин решили поехать домой. После того, как жена спортсмена покинула вечеринку, Дэвид подошел к одной из приглашенных и страстно поцеловал ее. Имя таинственной незнакомки инсайдер решил не разглашать, но отметил, что футболиста и девушку явно связывают не только дружеские отношения. В довершении ко всему, он отметил, что не раз видел спортсмена в компании различных моделей, но впервые Дэвид позволил себе проявить чувства на публике: «Весь вечер он смотрел на свою спутницу влюбленными глазами», - заверил инсайдер.

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми. К примеру, в 2010 году, футболисту приписывали роман с моделью Ирмой Ници, которая потребовала от Дэвида 6 миллионов долларов в качестве моральной компенсации за то, что в течение нескольких лет он имел с ней отношения, но при этом так и не решился уйти от жены. В данном случае было интересно то, что Виктория никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию, несмотря на неоспоримые доказательства того, что между ее мужем и юной моделью действительно была связь. Кроме того, в последнее время супруги стали все реже появляться вместе на светских мероприятиях. С другой стороны, это не мешает им публиковать в социальных сетях трогательные фотографии друг друга.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. За 18 лет супружеской жизни у пары родилось четверо детей.

Настоящий Голливуд: Паулина Андреева на закрытии «Кинотавра-2017»

Сегодня вечером в Сочи состоялась церемония закрытия “Кинотавра-2017”. Красная дорожка финального дня фестиваля получилось действительна впечатляющей: звездные красавицы одна за другой демонстрировали неизменно удачные образы. Однако самой яркой и блистательной звездой вечера, безусловно, стала Паулина Андреева, появившаяся на ступенях Зимнего дворца под руку с Федором Бондарчуком, который ни на секунду не спускал восхищенного взгляда со своей спутницы.

На церемонии закрытия фестиваля актриса блистала в роскошном платье-бюстье Maison Bohemique Haute Couture в лучших традициях престижнейших голливудских красных дорожек. Белоснежный наряд Паулина дополнила элегантным и лаконичным ожерельем Cartier. Волосы звезды были уложены небрежными волнами, а в макияже основной акцент был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу. Глаза актрисы подчеркнули черными стрелками и тенями коричневого оттенка. Рельефности лицу придали с помощью золотисто-персиковых румян, а на губы нанесли помаду Lip Maestro Giorgio Armani Beauty красивого нюдового оттенка.

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Братья Меладзе, один из самых влиятельных творческих союзов российского шоу-бизнеса, не любят выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако недавно в Instagram появилось редкое семейное фото, на котором изображены Валерий Меладзе с двумя дочерьми от первого брака, а также Вера Брежнева с мужем Константином. Случайная встреча произошла в одном из городов Франции, где часто проводят отпуск обе семьи.

Напомним, что от брака с первой женой Ириной Валерий Меладзе воспитывает трех дочерей: 25-летнюю Ингу, 18-летнюю Софью и 14-летнюю Арину. От второго брака с солисткой группы Виа Гра Альбиной Джанабаевой у музыканта есть еще два сына: 13-летний Константин и Лука, которому в июле исполнится три года. Недавно певица впервые рассказала о сыновьях в большом интервью, признавшись, что старший уже вовсю интересуется музыкой и часто ездит с родителями на гастроли, а младший занимается спортом.

Что касается Веры Брежневой и Константина Меладзе, то их роман начался еще в 2005 году, однако на развод с первой супругой композитор подал лишь в 2013 году. От этого брака у Константина есть две дочери и сын Валерий. Тайная свадьба Меладзе и Брежневой состоялась в октябре 2015 года в Италии, в городе Форте-дей-Марми.

Вера Брежнева кардинально сменила образ

Долгие годы Вера Брежнева оставалась верна длинным волосам и классическому окрашиванию шатуш. Каково же было удивление поклонников, когда на снимках в Instagram певица появилась в совершенно новом для нее образе. Место длинных локонов занял удлиненный боб — стрижка, которую выбирают самые продвинутые голливудские девушки. Изменился и оттенок волос: стал более холодным и монотонным, без бликов и цветовых нюансов.

После шквала комментариев под фотографиями (как положительных, так и отрицательных) Вера ответила на критику большим постом, который озаглавила как «ответы на часто задаваемые вопросы». По словам певицы, ее отношения с длинными волосами длились чуть больше 15 лет и она ничуть не жалеет о принятом решении попрощаться с ними, так как стала чувствовать себя еще более комфортно и уверенно. Сейчас красавица-блондинка проводит отпуск на побережье и, кажется, уже полностью свыклась с новой прической: на отдыхе удлиненный боб Вера укладывает в стильные пляжные волны.

Образ дня: Селена Гомес в Jacquemus

Кажется, девочка выросла: свидетельством тому — новый сексуальный образ и первый серьезный модный промах. Да, белая рубашка без рукавов с широкими плечами прекрасно гармонировала с укороченными серыми брюками и поясом с массивной пряжкой — все из коллекции концептуального французского бренда Jacquemus, в числе поклонниц которого Ким Кардашьян, Рианна и Майли Сайрус. Однако стоило Селене повернуться боком к уличным фотографам, как свершилось непоправимое — в объектив папарацци попала обнаженная грудь 24-летней знаменитости.

Новый выход Селены наглядно доказал, что она настроена решительно: во что бы то ни стало затмить свою главную конкурентку Беллу Хадид, бывшую девушку ее нынешнего бойфренда The Weeknd. И пускай внешность певицы далека от эталонных параметров топ-моделей, ей неизменно удается демонстрировать эффектные и удачные образы. Тем не менее раньше девушка не позволяла себе подобных экспериментов с «голыми» нарядами: надо ли говорить, что два последних выхода знаменитости, мягко говоря, шокировали ее несовершеннолетних поклонников. Очевидно, что отношения с The Weeknd действительно сильно повлияли на Селену: девушка начала чувствовать себя увереннее, да и вообще феноменально похорошела. Отсюда и неожиданные эксперименты с образом, последние из которых ничуть не уступают по градусу сексуальности самым ярким «голым» выходам Беллы Хадид.

Мелания Трамп сильно поправилась

Во всем мире уже привыкли считать, что все без исключения образы Мелании Трамп — синоним совершенства и элегантности. Однако и у сильных мира сего бывают неудачные дни. Так, во время недавнего приема в Белом доме внимание общественности привлекла заметно изменившаяся фигура первой леди. Очевидно, за последние месяцы Мелания набрала пару-тройку лишних килограммов, что особенно заметно на фотографиях, где она сидит.

Первой под удар попала одна из самых восприимчивых к колебаниям веса среди женщин область талии. И если лаконичное голубое платье Michael Kors Collection выгодно подчеркивало фигуру 47-летней миссис Трамп в вертикальном положении, стоило ей только сесть, как оно предательски акцентировало уже далеко не идеальный живот бывшей модели.

Бесспорно, для своего возраста Мелания Трамп выглядит просто потрясающе, однако постоянные официальные приемы с последующими поздними ужинами, кажется, дали о себе знать. Теперь горячо любимые платья-футляры первой леди придется носить с большей осторожностью, отдавая предпочтение более свободному крою или накинутому поверх наряда жакету. Впрочем, модельное прошлое первой леди может взять свое и от лишних килограммов не останется и следа уже в ближайшие несколько месяцев.

Рианна резко отреагировала на критику в свой адрес

Последние месяцы одной из самых обсуждаемых тем в западной прессе стали изменения, произошедшие с внешностью Рианны. За прошедшие полгода певица набрала не менее 10 килограммов лишнего веса. Появившиеся в прессе новые снимки знаменитости разделили поклонников на два лагеря: одни утверждали, что Рири стала еще сексуальнее, а другие, напротив, не могли узнать в сильно располневшей звезде прежнюю барбадосскую красавицу.

После в интернете разразился настоящий скандал: на замечания американского спортивного журналиста в адрес сильно изменившейся фигуры Рианны выступила целая армия сторонников body positive, обвинив его в сексизме. Представителю прессы не оставалось ничего другого, как удалить свой пост. В свою очередь, долгое время никак не комментировавшая ситуацию певица впервые высказалась на тему в свойственной ей саркастической манере.

У себя в Instagram Рири выложила снимок рэпера Gucci Mane образца 2007 и 2017 года — за прошедшие 10 лет музыкант сильно изменился, уменьшившись фактически вдвое. Таким образом Рианна хотела донести до подписчиков, что всем людям свойственны слабости и ошибки, а изменения, происходящие с нашим телом, — процесс вполне себе естественный, и в этом нет ничего постыдного. Решение соответствовать или не соответствовать общепринятым стандартам красоты — также дело индивидуальное и не должно в принципе касаться кого бы то ни было.

Первый выход Ирины Шейк и Брэдли Купера после рождения дочери

После рождения дочери в конце марта Ирину Шейк и Брэдли Купера видели вместе на публике всего пару раз, и то в основном во время прогулок с новорожденной Леей де Сеной. Большую часть времени с малышкой проводит супермодель, которой помогает ее мама Татьяна, когда та уезжает в короткие командировки.

Брэдли Купер, напротив, все первые месяцы после рождения первенца проводил вдали от дочки на съемочной площадке своего нового режиссерского проекта «Звезда родилась». Наконец, съемки подошли к концу, а значит, актер будет чаще бывать дома. Завершение работы над картиной отпраздновали большой компанией в одном из баров Санта-Моники: Ирина и Брэдли встречали гостей в новом для них статусе молодых родителей. Среди пришедших была и исполнительница главной роли Леди Гага, с которой по сюжету у героя Брэдли Купера начинается бурный роман.