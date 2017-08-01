12 самых горячих новостей июля

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте женился

Сегодня состоялась свадебная церемония сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его возлюбленной Алены — молодые люди начали встречаться еще в 2014-м году. Предложение девушке певец сделал 8 марта этого года, однако дату свадьбы пара скрывала. На прошедших выходных жених и невеста отпраздновали мальчишник и девичник, намекнув, что церемония состоится совсем скоро. И вот сегодня утром они отправилась в ЗАГС, а затем — в загородную элитную резиденцию в Подмосковье.

Алена выбрала роскошное пышное платье с вышивкой, кружевом и открытыми плечами. Волосы девушки были уложены мягкими волнами, в которые были вплетены изящные белые цветы. Образ невесты завершал лаконичный букет из белых роз. Никита же предпочел костюм темно-серого цвета, светлый жилет, классическую белую рубашку и голубой галстук. Вместо марша Мендельсона Алена отправилась под венец под рок-композицию, а после жених и невеста произнесли клятвы, которые приготовили друг для друга заранее, под роскошной аркой, украшенной живыми цветами.

Подружки невесты были в одинаковых серебристых платьях, а друзья жениха — в синих костюмах. Но больше всего гостей (которых на церемонии было около 200 человек) поразил танец Никиты и Алены: они в буквальном смысле парили в воздухе.

На церемонии собрался весь свет российского шоу-бизнеса и, конечно, именитая семья Никиты: Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени, Владимир Пресняков и Наталья Подольская Напомним, солист рок-группы Multiverse Никита и его возлюбленная Алена познакомились три года назад: какое-то время пара скрывала отношения, однако спустя год они появились вместе на музыкальном фестивале «Новая волна». В 2015-м году молодые люди расставались, но спустя несколько месяцев возобновили отношения.

Леди Гага спела на свадьбе детей российских олигархов

1 июля в Лос-Анджелесе прошла свадьба Лолиты, дочери владельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова, и Гаспара, сына акционера Qiwi Альберта Авдоляна - торжество в прессе уже назвали самым роскошным даже в ряду других громких свадебных церемоний богатейших людей России. Площадкой для свадьбы выбрали легендарный театр Dolby Theatre, в котором обычно проходит премия «Оскар». Свою свадьбу Лолита и Гаспар выдержали в соответствующем месту элегантном голливудском стиле — приглашения гостям высылали в черных кейсах, где лежали копия главной награды кинематографа и проигрывалось видеообращение. Свадебное платье невесты было дополнено необычной фатой. Наряд цвета шампанского был украшен сложной вышивкой и поражал многометровой длиной шлейфа.

ФОТО Instagram @marianagogova

ФОТО Instagram @drkarapetyan

Банкетный зал утопал в живых цветах: по данным прессы, из примерно $10 млн, потраченных на церемонию, на цветочное оформление ушло около $1,5 млн. Роли ведущих исполнили Ксения Собчак и Андрей Малахов, а за музыку отвечали не только российские поп-звезды, среди которых были Стас Михайлов и Николай Басков, но и Леди Гага. Американская певица исполнила свои хиты Bad Pomance, Edge of Glory, Poker Face, Born This Way, Paparazzi, Million Reasosns и Marry the Night.

Андрей Малахов

Лимор Хихинашвили, Джейкоб и Анджела Арабо, Анастасия Масуд Фукс и Масуд Абделхафид ФОТО Instagram @limorxixinashvili

Ксения Собчак ФОТО Instagram @xenia_sobchak

Instagram @loreerodkin

Владимир Путин встретился с Дональдом и Меланией Трамп

Сегодня лидеры 20 стран встретились на саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого состоялось долгожданное знакомство Дональда Трампа и Владимира Путина. Несмотря на весьма ограниченное время встречи, президенты успели обсудить насущные проблемы и трижды пожали друг другу руки.

Удалось познакомиться с лидером России и первой леди США - Мелании Трамп. Она не смогла присутствовать на большей части официальных собраний из-за митинга антиглобалистов, однако позже все же прибыла на встречу.

Мелания появилась в женственном белом платье с бахромой в стиле 20-х годов и классических лодочках. Владимир Владимирович и первая леди обменялись парой фраз и, как отметили немецкие СМИ, произвели друг на друга приятное впечатление.

Мелания Трамп и Бриджит Макрон на встрече в Париже

Сегодня Дональд и Мелания Трамп прилетели с деловым визитом в столицу Франции, чтобы лично встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой, дабы обсудить дальнейшее развитие отношений двух государств. Днем первая леди Соединенных Штатов успела посетить Necker Hospital, где провела несколько часов с маленькими пациентами и прочла им отрывки из сказки «Маленький принц». Вечером же состоялась долгожданная встреча двух первых леди, на которую Мелания пришла в красном двубортном жакете и юбке Christian Dior. Бриджит Макрон, в свою очередь, также решила сделать ставку на «вечную классику» и появилась в белом платье своего любимого бренда Louis Vuitton.

Стоит отметить, что после официального мероприятия, семьи политиков отправятся на ужин в один из самых красивых ресторанов Парижа Jules Verne, который находится на вершине Эйфелевой башни.

Фото: East News, Getty Images

СМИ: Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

Пока Брэду Питту приписывают романы с Сиенной Миллер и Эль Макферсон, Анджелина появляется на публике в компании сексуального незнакомца. И хотя имя нового предполагаемого избранника актрисы неизвестно, похоже, у них действительно все серьезно. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к Джоли. На днях стало известно, что Анджелина задумывается о седьмом ребенке, отцом которого станет именно этот таинственный незнакомец. Однако актриса не собирается усыновлять ребенка — она хочет обратиться к услугам суррогатной матери.

ФОТО Splash news/Getty

Инсайдеры также сообщают, что после того, как брак Анджелины разрушился, она думала, что больше не захочет детей, но, кажется, нашла человека, который достоин роли отца ее ребенка. «Энджи очень серьезно относится к этому парню, к тому же ради нее он развелся с женой», — добавляют источники. Все, что известно о новом возлюбленном актрисы: ему около 50 лет, он ближневосточного происхождения и окончил Оксфорд. Когда они с Анджелиной познакомились, оба были женаты, и, в отличие от актрисы, твердо решившей уйти от Питта, жена ее нового избранника не давала ему развод.

Напомним, Джоли и Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2014-м пара сыграла свадьбу, а в конце прошлого года Анджелина подала на развод, обвинив супруга в жестком обращении с детьми. После расследования обвинения с Питта были сняты. Недавно актер признался, что главной причиной их разрыва оказалось увлечение Брэда Питта спиртным.

Квентин Тарантино женится

Один из самых ярких и неординарных режиссеров современности - Квентин Тарантино - женится. Об этом сообщил ряд западных СМИ, после того как на странице New Beverly Cinema Theater в Twitter, одной из кинокомпаний Тарантино, появилась информация о помолвке. Избранницей режиссера стала 33-летняя израильская певица Даниэла Пик, разница в возрасте с которой у него составяет 21 год.

Знакомство влюбленных произошло в далеком 2009 году на премьере фильма “Бесславные ублюдки” в Израиле. Роман пары развивался стремительно: спустя всего две недели после первой встречи влюбленные вышли вместе на красную дорожку. Впрочем, идиллия длилась недолго, и достаточно скоро они расстались. Поговаривали, будто всему виной - непростой характер Тарантино, который никогда не был женат и не встречался с кем-либо хоть сколько-нибудь длительной время. Однако в 2016 году пара неожиданно для всех возобновила отношения и теперь готовится к скорой свадьбе.

Сара Джессика Паркер сменила имидж

Сара Джессика Паркер всегда была верна своим светлым локонам, а самый серьезный эксперимент с внешностью произошел с ней во время съемок пятого сезона «Секса в большом городе». Тогда ее героиня Кэрри отдала предпочтение стрижке боб, которая сегодня пользуется большой популярностью у звезд.

И вот на днях в сети появились фото, на которых актриса гуляет по городу в искрящемся платье, с удлиненным каре и платиновым оттенком волос. Сейчас Паркер снимается в новой полнометражной драме, в которой ее героиня вновь появляется в невероятных нарядах и очень напоминает любимую всеми Кэрри.

ФОТО Splash News

Новая прическа очень идет актрисе, однако многие поклонники предположили, что это парик, который Сара Джессика носит лишь во время съемок.

Танцующий миллионер снова свободен?

Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что «танцующий миллионер», итальянский предприниматель и звезда социальных сетей Джанлука Вакки, расстался со своей женой Джорджией Габриэле. Это подтверждалось, среди прочего, тем, что из аккаунтов Вакки и Габриэле практически исчезли совместные фото и видео. Последний снимок с супругом в Instagram Джорджии был опубликован 27 мая. В свою очередь, Джанлука разместил общее фото у себя на следующий день, 28 мая. С тех пор оба постят либо одиночные фото, либо в компании друзей.

Предполагаемое расставание не слишком изменило образ жизни «танцующего миллионера» - он по-прежнему много развлекается, путешествует и устраивает диджей-сеты в клубах по всему миру. Последние несколько дней Вакки проводит в Майами, где был замечен в компании разных девушек. Впрочем, сосредоточился он в итоге на Ариадне Гутьеррес, вице-мисс Вселенная-2015. Это тут же спровоцировало сплетни об их романе. «Через пару дней после того, как появились новости о расставании Вакки с Габриэле, возникли и стали очень устойчивыми слухи о близких отношениях миллионера и Ариадны», — пишут итальянские таблоиды. Интересно, что Гутьеррес разместила в своем Instagram совместный снимок с Джанлукой, а вот сам «танцующий миллионер» от подобных шагов воздержался.

Зато в его аккаунте появился новый персонаж - девушка по имени Джиневра Мавилла. «Она мне как дочь. Ей 14, и в моей жизни она присутствует с пятилетнего возраста. Трудно объяснить, как сильно я ее люблю. Могу сказать, что она была, есть и будет частью моей жизни», — таким комментарием сопроводил Вакки фото с Джиневрой, появившееся в его Instagram уже 1 июня. Девушка тоже ведет блог, число подписчиков которого быстро выросло с момента «рекламы», сделанной ей Джанлукой. Теперь все гадают, кем Мавилла приходится «танцующему миллионеру». Сама Джиневра опубликовала уже несколько постов с Вакки, в одном она берет слово «папа» в скобки, в другом пишет: «Люблю тебя, папа». Тем временем итальянские фаны Джанлуки называют Мавиллу... его внучкой. Эту неожиданную версию сам Джанлука (который все-таки слишком молод для того, чтобы быть дедом 14-летнего подростка) пока что не подтверждает и не опровергает.

Что делает жена Джанлуки Вакки после расставания с миллионером?



Несколько дней назад стало известно, что «танцующий миллионер» расстался со своей красавицей-женой Джорджией Габриэле, и на днях был замечен в Майами в компании вице-мисс Вселенная-2015 Ариадны Гутьеррес. В свою очередь, экс-возлюбленная Джанлуки Вакки продолжает вести активную жизнь в соц сетях и делиться с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. В частности, последний снимок итальянки в интригующим купальнике всего за несколько часов собрал более 100 тысяч лайков, не говоря уже сотнях восторженных комментариев относительно идеальной фигуры Джорджии.



Но, несмотря на большое количество новых позитивных фотографий в микроблоге Габриэле, некоторые поклонники звезды Instagram считают, что они сделаны лишь для того, чтобы вновь привлечь внимание бывшего возлюбленного. «Джанлука и Джорджия были очень счастливы вместе! И мы уверены, что они смогут преодолеть все разногласия», – поделился своими мыслями один из подписчиков звездной пары.

Джордж и Амаль Клуни впервые появились на публике с детьми

В начале июня у Джорджа и Амаль Клуни родились близнецы: мальчик Александр и девочка Элла. Первое время вся семья жила в их собственном доме в Англии, где малышей постоянно охраняли личные телохранители. Недавно новоиспеченные родители отправились в Италию, где на озере Комо у актера и его жены-адвоката есть особняк. Пара планирует остаться там примерно до конца лета. Папарацци сфотографировали Джорджа и Амаль, когда те спускались по трапу их частного самолета, приземлившегося в Милане. В руках у отца семейства была переносная кроватка, в которой спали дети. Увидеть лица малышей фотографам так и не удалось.

Напомним, что для 56-летнего Джорджа Клуни и его 39-летней жены Элла и Александр — первые дети. Пара поженилась в 2014 году в Венеции.

Принцы Гарри и Уильям: «Мама была самым капризным человеком на свете»

На днях стали известны подробности документального фильма HBO «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие». По заявлениям западных СМИ, в фильме будет рассказана история детства принца Гарри и принца Уильяма, а также включены кадры эксклюзивного интервью, взятого у сыновей принцессы Дианы: «Мы уверены, что эта лента произведет настоящий фурор среди зрителей, причем не только в Великобритании», — заверил один из журналистов, присутствовавших на пресс-показе картины. В частности, в сети появилась расшифровка одного из фрагментов прямой речи внуков Елизаветы II, в котором они рассказывают шокирующие подробности своего взросления: «Мама была очень капризным человеком. И это выражалось в том, что она ни под каким предлогом не хотела следовать правилам, предписываемым Букингемским дворцом. В том числе это касалось и нашего воспитания».

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год ФОТО Getty Images

Кроме того, принцы заверили, что считают свое детство идеальным. «Я могу с уверенностью сказать, что она была лучшей матерью на свете и всегда старалась окружить нас любовью, несмотря ни на что»,— отметил принц Гарри.

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1988 год

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1995 год

Свадьба отменяется: Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган Маркл

Не так давно в сети появилась информация о том, что в конце июля принц Гарри вместе со своей возлюбленной планируют устроить романтическое путешествие по Африке, во время которого он хочет сделать Меган Маркл предложение. Но, судя по всему, брату принца Уильяма придется отложить помолвку на неопределенный срок. На днях один из источников, близких к Букингемскому дворцу, рассказал, что королева крайне негативно отреагировала на желание внука сочетаться узами брака с актрисой: «Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган. Она сказала, что не против их отношений, но Меган не может стать частью королевской семьи, так как она не только не имеет благородного происхождения и британского гражданства, но и уже состояла в официальном браке. И несмотря на то, что Гарри пытался апеллировать к тому, что его отец принц Чарльз тоже женился на разведенной женщине, королева была непреклонна и поставила внуку ультиматум: если он хочет связать свою жизнь с этой женщиной, то он должен полностью отказаться от своих привилегий и удалиться от двора. После этого разговора принц Гарри выглядел крайне опустошенным». Интересно, что не так давно принц Гарри выступил с официальной речью, в которой признался, что никогда не хотел становиться королем. Из чего близкое окружение королевы сделало вывод, что он с легкостью покинет стены Букингемского дворца ради любимой.

Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, Елизавета II