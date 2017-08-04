Все мы помним нашумевший календарь с ватиканскими священниками, который хотела заполучить каждая девушка. А сегодня в продажу поступил другой календарь - с горячими австралийскими пожарными. И пусть он не такой целомудренный, место для фантазии все же оставляет.

Средства от его продажи пойдут на благотворительность, а счастливая обладательница календаря сможет любоваться не только накачанными и загорелыми телами суперменов, но и их милыми снимками с животными. Так, на некоторых фотографиях сексуальные пожарные появились вместе с пушистой коалой, щенком и благородным жеребцом — все потому, что съемка проходила в австралийском зоопарке.

К слову, такие календари ежегодно выпускают с 1993 года, а для его страниц выбирают самых горячих и ответственных. Например, один из героев нового выпуска признался — перед съемками он тренировался около четырех месяцев.