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    04 августа 2017

    12 месяцев: новый календарь с сексуальными пожарными

    В сети обсуждают новый благотворительный проект, который взволновал миллионы женщин

    Все мы помним нашумевший календарь с ватиканскими священниками, который хотела заполучить каждая девушка. А сегодня в продажу поступил другой календарь - с горячими австралийскими пожарными. И пусть он не такой целомудренный, место для фантазии все же оставляет.

    Ватиканские священники
    Ватиканские священники

    Средства от его продажи пойдут на благотворительность, а счастливая обладательница календаря сможет любоваться не только накачанными и загорелыми телами суперменов, но и их милыми снимками с животными. Так, на некоторых фотографиях сексуальные пожарные появились вместе с пушистой коалой, щенком и благородным жеребцом — все потому, что съемка проходила в австралийском зоопарке.

    К слову, такие календари ежегодно выпускают с 1993 года, а для его страниц выбирают самых горячих и ответственных. Например, один из героев нового выпуска признался — перед съемками он тренировался около четырех месяцев.

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    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [5]
    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [6]
    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [7]
    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [8]
    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [9]
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    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [12]
    • 12 месяцев: в продажу поступил календарь с сексуальными австралийскими пожарными | галерея [1] фото [13]
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