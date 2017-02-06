10 вдохновляющих цитат Боба Марли

В мире сложно найти человека, который не знал бы ни одной песни Боба Марли. В разное время его называли бандитом, пророком, изменником, филантропом — возможно, все эти слова действительно можно применить к Роберту Несте Марли. Но все это не важно, потому что Боб Марли в первую очередь был величайшим музыкантом, который познакомил миллионы людей по всему земному шару с музыкой в стиле регги. Сегодня, 6 февраля, в день рождения исполнителя, ELLE вспоминает самые яркие цитаты певца.

«Идеальных людей не существует. Но всегда есть один, идеальный для тебя». «Лучший изгиб на теле женщины — ее улыбка». «Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности». «Я просто хотел с помощью музыки сделать мир чуточку добрее».

«Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу». «Безумцы, пытающиеся сделать этот мир хуже, никогда не отдыхают. Как же я могу? » «Чтобы не терять, нужно просто ценить».