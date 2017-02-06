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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 февраля 2017Большакова Елена

10 вдохновляющих цитат Боба Марли

В день рождения музыканта вспоминаем его самые яркие высказывания

В мире сложно найти человека, который не знал бы ни одной песни Боба Марли. В разное время его называли бандитом, пророком, изменником, филантропом — возможно, все эти слова действительно можно применить к Роберту Несте Марли. Но все это не важно, потому что Боб Марли в первую очередь был величайшим музыкантом, который познакомил миллионы людей по всему земному шару с музыкой в стиле регги. Сегодня, 6 февраля, в день рождения исполнителя, ELLE вспоминает самые яркие цитаты певца.

10 вдохновляющих цитат Боба Марли

«Идеальных людей не существует. Но всегда есть один, идеальный для тебя».

«Лучший изгиб на теле женщины — ее улыбка».

«Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности».

«Я просто хотел с помощью музыки сделать мир чуточку добрее».

10 вдохновляющих цитат Боба Марли

«Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу».

«Безумцы, пытающиеся сделать этот мир хуже, никогда не отдыхают. Как же я могу? »

«Чтобы не терять, нужно просто ценить».

10 вдохновляющих цитат Боба Марли

«Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам. Просто наблюдайте. И вы увидите истину».

«Одним хорошим качеством музыка обладает точно — когда она задевает вас за живое, вам не больно».

«Деньги не могут купить жизнь».

10 вдохновляющих цитат Боба Марли

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