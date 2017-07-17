10 самых модных девушек Москвы

Эта статья не про немыслимые рекорды бывших героинь реалити, играючи получивших миллионы подписчиков и монетизирующих свои 10 минут славы. Героини нашего обзора — ролевые модели для продвинутых подписчиков, которые знают, кто есть главные трендсеттеры. Не будучи звездами федерального масштаба, эти модные девушки считаются главной гордостью самого рафинированного столичного общества.

Даша Малыгина

Модель и DJ Даша Малыгина — в пределах Столешникова куда более авторитетный персонаж, нежели народные артисты всея Руси. Впрочем, потомственная красавица, которая эффектно раздевается на просторах инстаграма и одним своим присутствием поднимает статус мероприятия, проводит дни и ночи в «Симачеве» и дружит сплошь с богемой. Личную жизнь любимой героини стритстайл-фотографов вся Москва обсуждает с удовольствием: развод с корреспондентом Russia Today Егором Пискуновым, а позже неожиданное воссоединение наделали много шума.

Марина и Ирина Голомаздины

Сестры-близнецы Марина и Ирина Голомаздины из Екатеринбурга — самый яркий пример на тему «селфмейда» в его классическом понимании. Создавшие шоурум «12 storeez» несколько лет назад, две хрупкие блондинки показали просто феноменальную бизнес-хватку: сегодня этот проект считается едва ли не самым коммерчески успешным среди историй успеха отечественных марок. Секрет оказался прост, как все гениальное: платья и трикотаж в стиле марки Cos по 7-13 тысяч рублей демонстрируют не только модели, но и сами Марина и Ира. Будучи профессиональными стилистами, фотогеничные владелицы 12Storeez обрели сотни тысяч последователей своего интеллектуального шика: поклонницы сметали вещи в интернет-магазине марки так бодро, что решено было открыть несколько офлайн-пространств.

Юлия Прудько

Женщина-огонь, длинноногая пиарщица Юля Прудько не так давно монетизировала свой главный талант — умение находить общий язык с любым, даже самым тяжелым пассажиром. Любимая героиня светских фотографов, которая посещает все знаковые мероприятия столицы, пару лет назад открыла агентство June & July, в портфолио которого каких только брендов нет. Особенностью фирменного стиля самой позитивной it-girl Москвы является ее умение смотреться действительно остромодно в вещах дружественных брендов, а ее трепетные отношения с 2-летним сыном, который часто сопровождает деятельную маму на вечеринки и по делам, тщательно задокументированы самой Юлей в разного рода блогах и на пространстве ее инстаграма. Кстати, некоторые скандальные посты (например, тот, где она, будучи полностью обнаженной, кормит сына грудью) всерьез обсуждались на уровне международных СМИ.

Ясмина Муратович

ФОТО Yaroslav Kloos

Блондинка нордического типа, Ясмина Муратович сделала в конце нулевых головокружительную карьеру, шагнув от фотосессий в журнале Yes до показа Prada. Впрочем, славе Наташи Поли она предпочла локальную известность и комфорт родного дома: будучи очень модной девушкой Москвы, Ясмина украшает своим присутствием статусные вечеринки и стритстайл-хроники столицы. В личной жизни субтильной блондинки тишь да гладь: только Москва обсудила ее роскошную свадьбу на озере Комо, как пришла новость о том, что новоиспеченная супруга в положении.

Наталья Османн

Супруга Мурада Османна, создателя проекта Follow Me, является не просто музой деятельного мужчины — ее участие в совместных проектах самое непосредственное. Счастливым образом монетизировавшие историю своей любви, фиксируя перемещения по миру в фирменной стилистике, Османы сегодня перевели в коммерческую плоскость большую часть своих активностей. Светский градус их жизни чрезвычайно высок, а за Натальей в Инстаграме, где она миксует фото в купальниках и в шифоне Dior, наблюдает 1 млн поклонников.

Муся Тотибадзе

«Танцуй, Виталик», «Правда о любви» и прочие популярные песни богемной певицы особенно ценит Виталий Козак, который нашел альтернативу набившей оскомину «Посмотри в глаза» в своих фирменных сетах. Несмотря на то, что вся тусовка, включая Ксению Собчак, без ума от юного дарования, Муся предпочитает держаться несколько в стороне от отчаянной светскости. Самое органичное ее состояние — совместные выходы с бойфрендом, актером Георгием Добрыгиным, с которым они являют пример тру хипстеров — по мнению многих модников, именно они есть самая крутая пара столицы.

Анка Цицишвили

Еще одна горячая грузинская женщина, Анка Цицишвили, совладелица магазина одежды и обуви INDEXflat, виртуозно носит Comme des Garçons, бархат и самые невероятные аксессуары. It-girl и трендсеттер, Анка несколько лет назад заставила всю Москву обсуждать душещипательную историю ее любви с супругом Иракли Родоная — как гласит легенда, пара познакомилась в «Симачеве». Семейная лодка в итоге дала трещину — бывшие супруги, которые растят сына Илия, расстались очень интеллигентно.

Кристина Хоронжук

Шатенка с высокими скулами и узнаваемой челкой прошла путь от модели до стилиста, при этом стилизует она большую часть съемок локальных московских брендов, предпочитая при этом держаться в тени и не конкурировать с более амбициозными коллегами. Именно с ее именем связывают успех российских марок 12Storeez, Libellulas, I am Studio и многих других.

Маруся Фомина

ФОТО Yaroslav Kloos