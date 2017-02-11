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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 февраля 2017Плотникова Дарья

10 причин любить Дженнифер Энистон

Ко дню рождения актрисы — 10 фактов о ней, ставших поводом признаться в любви

11 февраля — день рождения одной из главных кинодив Голливуда Дженнифер Энистон — умницы, красавицы, королевы комедий и главной актрисы типажа «соседская девчонка», покорившей весь мир своей непосредственностью и обаянием. По случаю представляем 10 фактов о Джен, оправдывающих нашу безоглядную любовь к ней.

10 причин любить Дженнифер Энистон

1. Дженнифер Энистон — гречанка по происхождению. Родители переехали в Нью-Йорк, когда ей был год. Склонная к полноте, с типичным греческим профилем, Джен была не самым красивым подростком. С годами она нашла свой стиль и прославилась умением становиться краше год от года. Железная воля, спорт, йога, диеты, фитнес, правильная прическа и мейкап сделали свое дело — эволюция стиля Дженнифер Энистон является одной из самых очевидных среди звезд первого эшелона.

дженнифер энистон 2014 2

2. Энистон стала звездой благодаря участию в сериале «Друзья», который стартовал в 1994 году и сразу получил статус культового. Проект стал не только ярким явлением американского ТВ, но настоящим мировым хитом. Все шестеро актеров, исполнивших главные роли, получили статус суперзвезд, но именно Рейчел, героиня Дженнифер Энистон, завоевала самое большое количество симпатий. В последних двух сезонах Дженнифер получала зарплату 1 миллион долларов за серию, была пять раз номинирована на «Эмми», однажды победила в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале», а в 2003 году была награждена премией «Золотой глобус».

Кадр из сериала «Друзья»

Кадр из сериала «Друзья»

3. «Я хочу прическу, как у Рейчел из сериала «Друзья», — эту фразу в 90-е слышал каждый парикмахер. Прическа героини Энистон стала брендом, именем нарицательным и одним из символов стиля своего времени. Джен стала главной иконой стиля 90-х — именно она ввела в моду минималистичную укладку градуированных прядей (знаменитую «лесенку», вытянутую утюгом), окрашенных в технике мелирования. Простая и естественная прическа Джен вошла в историю как одна из самых популярных причесок всех времен.

дженнифер энистон 2014 3

4. Дженнифер Энистон — одна из самых востребованных и выскооплачиваемых актрис Голливуда. Фильмы с ее участием собирают рекордную кассу и становятся настоящими кинохитами. Среди самых успешных комедий с участием Энистон — «Брюс Всемогущий», «Марли и я», » Несносные боссы», «Мы — Миллеры» и другие.

Кадр из фильма «Марли и я»

Кадр из фильма «Марли и я»

5. Лучшая подруга Дженнифер Энистон на экране и в жизни — Кортни Кокс, исполнительница роли Моники в сериале «Друзья». Кортни не раз признавалась, что Джен — самый близкий для нее человек, чуткий друг с добрым сердцем. Именно поэтому Энистон является крестной матерью дочери Кортни — Коко.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

6. Несколько лет Дженнифер была замужем за главным голливудским секс-символом Брэдом Питтом. Их брак казался безоблачным, а отношения — полными гармонии и органики, столь редкими для «Фабрики грез». Их трогательным признаниям, трепетным объятиям и клятвам в вечной любви помешал самый громкий адюльтер в новейшей истории Голливуда — вероломно отвоевавшая у Энистон мужа, Анджелина Джоли, тогдашняя партнерша Питта по фильму «Мистер и миссис Смит», стала его новой пассией и в жизни. Вспыхнувшая на съемках фильма страсть не затухала несколько лет — пара Джоли-Питт до недавнего времени считалась главной power couple американского шоу-бизнеса. Сегодня Дженнифер — супруга актера Джастина Теру. Они вместе пять с лишним лет.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

7. Любовный треугольник Энистон-Питт-Джоли много лет не давал покоя таблоидам. Миллионы фанатов по всему миру поддерживали не роковую соблазнительницу, а несчастную Энистон — ее позитивный имидж был ближе поклонникам. Заработав негативную репутацию, Джоли реабилитировалась с помощью 6 детей — 3 собственных и 3 усыновленных. Тем не менее, в популярной игре с двойными футболками Aniston Team и Jolie Team с огромным перевесом побеждала Энистон.

Дженнифер Энистон/Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон/Анджелина Джоли

8. Несмотря на репутацию «королевы комедий», Энистон считается неплохой драматической актрисой — в 2002 году она исполнила роль обычной кассирши из супермаркета в независимой драме «Хорошая девочка». Фильм был с восторгом принят критиками, но поклонники актрисы желали видеть ее в более близкой и понятной им ипостаси. В итоге арт-хаусу Джен предпочла старые добрые кассовые ромкомы.

Кадр из фильма «Хорошая девочка»

Кадр из фильма «Хорошая девочка»

9. Дженнифер Энистон является фанатом йоги и адептом философии этой практики. Благодаря многолетнему увлечению йогой она добилась тела, которое называют самым красивым в Голливуде — гармоничного, без изъянов, пластики и чрезмерного увлечения силовыми нагрузками.

дженнифер энистон 2014

10. Энистон — одна из признанных икон стиля. По мнению критиков, у нее практически не бывает модных промахов. Отрицая авангард и эпатаж, она всегда делает ставку на безопасную классику и лаконичность. Несмотря на минимализм в выборе средств для самовыражения, Дженнифер всегда подчеркнуто сексуальна.

дженнифер энистон 2014 актриса

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