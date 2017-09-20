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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

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    Чей бьюти-образ в 2016 году вам понравился больше?
    18%Рози Хантингтон-Уайтли11%Эмбер Херд25%Джиджи Хадид11%Дженнифер Лопес13%Ким Кардашьян22%Мелания Трамп

    Опросы

    Главный бьюти-продукт 2016 года
    25%Кушон28%Хайлайтер9%Тканевая маска22%Жидкая матовая помада8%Оттеночный спрей-корректор8%Глайд
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