No name: 3 секс-символа года, которых мы не знаем по именам

Эти красавицы буквально перевернули массовое сознание — все они, как одна, стали секс-символами года, не прилагая к этому никаких усилий. Они даже не звезды, но миллионы мужчин по всему миру сходит от них с ума. Всех их объединяет одно — смуглая кожа и формы, которые полностью меняют концепцию отношения к анорексичным моделям. Никаких тонких и звонких красавиц — только рельеф, убийственная харизма и дерзость.

Танцовщица из клипа Канье Уэста Fade

Девушка из клипа проснулась знаменитой сразу после выхода клипа — ее хореография потрясла не только профессионалов, но и обывателей. Чистый секс, Тейана Тейлор заставила изрядно поволноваться Ким Кардашьян — любую женщину такое соседство смутило бы. Энергия, пропорции, пластика, невероятная акробатика и провокационный тверк — никогда еще женское тело не было настолько яркой иллюстрацией на тему эротизма. Танец Тейаны длится 4 минуты. Девушка находится в стрингах, и каждый мускул ее тела рельефно прорисовывается в процессе. Смотреть на это можно бесконечно.

Тейана Тейлор в клипе Fade

Девушка Венсана Касселя

Вот уж кто знает толк в женской красоте. Французский актер Венсан Кассель, бывший муж Моники Беллуччи, нашел невероятной красоты бриллиант — юная итальянская модель Тина Кунаки свела с ума не только 50-летнего бойфренда, но и мировые СМИ. Вопросом «Кто эта девушка?» задавались недолго — сегодня мы знаем о ней все. Тине 19 лет, и свою известность, как и Тейана Тейлор, она получила после участия в клипе — в ее случае это был популярный во Франции певец М. Покор. Ролик на песню Belinda, вышедший в октябре 2016-го, стал хитом на YouTube — у него миллионы просмотров. Говорят, Касселя привлекла ее жажда жизни и внутренняя свобода. А также губы мечты и упругие ягодицы, подумали мы.

Новый ангел Victoria's Secret