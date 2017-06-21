Не только Кейт: романы принца Уильяма

Сегодня принц Уильям отмечает свое 35-летие. К своему полуюбилею старший внук королевы Елизаветы приходит в почтенном статусе: он вполне достойный муж и отец двух прекрасных детей. Впрочем, так было не всегда. Скромный облик Уильяма, который всегда уступал в бесшабашности и обаянии младшему брату, довольно обманчив. И ему, как говорится, есть что вспомнить. ‪ELLE‬ выбрал самых ярких девушек в жизни принца.

Роуз Фаркуар

Этот первый заметный роман принца случился летом 2000 года, когда Уильям окончил школу. С Роуз он познакомился... во время охоты на лисиц. Отец девушки, Йен Фаркуар, как раз занимался организацией этой аристократической забавы. Принц сильно увлекся Роуз, чего нельзя сказать о самой барышне: ее, несмотря на заманчивый статус бойфренда, больше занимало пение, актерство и вообще карьера в сфере искусства и шоу-бизнеса. Роуз пыталась попасть в реалити-шоу Эндрю Ллойда Уэббера, провалила кастинг, но руки не опустила, а, напротив, преисполнилась решимости поступить в знаменитую актерскую школу Ли Страсберга. Школа эта, как известно, находится в Нью-Йорке, туда подруга принца и отправилась в сентябре. На этом их роман закончился. Впрочем, пара сохранила теплые отношения, периодически пересекаясь на светских мероприятиях, а в прошлом году, решив отправиться на прослушивание в шоу The Voice, Роуз звонила Уильяму за моральной поддержкой, Это, увы, не помогло — Фаркуар провалила и этот кастинг, однако ей, как говорится, грех жаловаться на жизнь: будучи дочерью аристократа, она не слишком нуждается в деньгах, поет в составе кавер-бэнда на различных премиальных вечеринках, занимается благотворительностью.

Арабелла Масгрейв

Следующей девушкой принца стала не менее амбициозная особа. Арабелла на момент знакомства с Уильямом возглавляла PR-департамент Gucci. Молодые люди сошлись на почве интереса к искусству, принц был очарован умом новой подруги. Это, правда, не помешало Уильяму, уехав учиться из Лондона в шотландский университет St. Andrews, закрутить с местной «простой» барышней по имени Карли Масси-Бирч. Девушки не знали про существование друг друга, но все в итоге открылось, и Карли, уяснив, что в столице у принца есть официальная подруга, быстро рассталась с обманщиком. То же самое сделала и Арабелла, и, скорее всего, с облегчением, ибо пока они с Уильямом встречались в Лондоне, репортеры не давали ей проходу, что совсем ее не радовало.

Оливия Хант

Хант была первым студенческим увлечением принца — в том смысле, что равной ему, в отличие от той же Карли Масси-Бирч, возникшей на горизонте просто по факту проживания по соседству. Дочь лондонского медика, известного среди аристократии, Оливия тут же окрутила Уильяма, да так, что он почти не расставался с новой подругой. Из-за этой своей страсти принц пропустил конкурс красоты, устроенный университетом: именно там он мог увидеть, да не увидел Кейт Миддлтон. Однако несколько месяцев спустя судьба все же свела будущих супругов — на благотворительном показе мод. И все, про Оливию он тут же забыл. Впрочем, получив отставку, Хант не терялась и начала встречаться с лучшим другом Уильяма, тоже Уильямом, ван Катсемом.

Джессика Крейг

Если вы думаете, что, повстречав Кейт Миддлтон и тут же потеряв голову, причем настолько, что расстался с подругой, Уильям побежал навстречу будущей жене, вы ошибаетесь. В университете Сейнт-Эндрюс было на кого глаз положить, к тому же там учились его хорошие знакомые. Как, например, Джессика Крейг, которую Уильям знал с детства. Джессика форсировала ситуацию, принц быстро сдался, и дело дошло до помолвки, правда, скорее шуточной, нежели полноценной. В итоге Крейг, которая все затеяла, сама и подвела черту под этим романом: ей, как и Арабелле Масгрейв, было не по душе постоянное внимание папарацци. Уильям страшно переживал, но спустя несколько лет взял реванш — закрутил с бывшей подругой во время своего «антракта» в отношениях с Кейт Миддлтон. Но потом уже по собственной инициативе порвал, сделав выбор в пользу понятно кого.

Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп

Красавица Изабелла —единственная, как поговаривают, из девушек, хоть как-то имевших отношение к Уильяму, кто вызвал настоящую ревность Кейт Миддлтон. Это учитывая, что как такового романа у Изабеллы и принца не было. Уильям был, мягко говоря, очарован барышней с непростой фамилией, и проблема заключалась в том, что очарованность эта происходила во время романа с Миддлтон. Последней это совсем не нравилось и она даже временно —в первый раз — рассталась с Уильямом. Однако Изабелла не приняла оставшегося свободным принца: он, как оказывается, ее не интересовал. В итоге Уильям вернулся к Кейт. Кстати, Изабелла, в 2013 году вышедшая замуж за тоже не последнего парня по имени Сэм, внука владельца Virgin Ричарда Брэнсона, является сводной сестрой Крессиды Бонас, с которой несколько лет назад встречался принц Гарри.

Кейт Миддлтон

Кейт и Уильям вместе уже почти 15 лет. Их отношения, по крайней мере, на раннем и среднем этапах — целиком ее заслуга. Миддлтон поставила себе цель добиться принца во всех смыслах и быть с ним и шла к этой цели, не думая о том, как она выглядит. И даже обидное прозвище «Ждущая Кейт», данное ей прессой, не смущало. Зная, что быть вечной невестой опасно, Миддлтон решила взять измором и женской мудростью, следуя маминому правилу «Перебесится, никуда не денется». И в итоге отпраздновала победу: 16 ноября 2010 года было объявлено об их помолвке, а полгода спустя состоялась и сама церемония бракосочетания. На свадьбу Кейт пригласила всех бывших девушек теперь уже мужа. И это было круто.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильям