Наталья Водянова: «Кому-то не нагрубить, перед кем-то извиниться — уже хорошее дело»

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Корреспондент ELLE, побывавший на презентации новой благотворительной инициативы супермодели, задал ей несколько вопросов о семье, спорте и добрых делах
Вчера, 29 июня супермодель и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова побывала на стройке «ВТБ Арены парка» (бывшем стадионе «Динамо») в Москве. Напомним, что ко всем прочим заслугам и регалиям, Наталья еще и посол чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, и ее визит носил официальный характер. Прямо на строящейся арене Наталья устроила небольшую пресс-конференцию, на которой рассказала о своей новой инициативе — через год, 13 июля, накануне чемпионата пройдет благотворительное мероприятие — Специальный матч.
Наталья Водянова на стройплощадке комплекса «ВТБ Арена парк»
Наталья Водянова на стройплощадке комплекса «ВТБ Арена парк»
На поле выйдут легенды футбола и мировые звезды, а также люди всех возрастов, обоих полов, с разными особенностями и возможностями. Как идейный вдохновитель проекта, Наталья рассказала:
«Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football) и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известным во всем мире Объединенного Спорта. Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна».
Корреспонденту ELLE, присутствовавшему на этом событии, удалось задать Наталье несколько вопросов о спорте, детях и благотворительности:
ELLE Ваши дети часто выезжают с вами на мероприятия вроде того, о котором вы сегодня объявили?
Наталья Водянова: Довольно часто. К сожалению, не могу их брать с собой каждый раз, когда происходит какое-то важное событие — они все-таки ходят в школу. Но когда появляется время, они едут со мной.
Они все ходят в одну школу?
Да. Все ходят в одну школу, и у них нет никаких проблем — все мои дети говорят на английском, французском и русском.
Известно, что все ваши дети занимаются спортом. Посоветуйте, как сделать так, чтобы ребенок сам полюбил спорт, не из-под палки?
Единственный способ приучить детей к спорту — на собственном примере. Когда они видят, что вы сами любите спорт и ведете соответствующий образ жизни, они тут же вовлекаются.
Расскажите, чем они увлекаются, кроме футбола?
Один играет на фортепиано, двое ходят в консерваторию. Еще читают, рисуют и даже пишут!
С детьми в Австрии (слева направо: Виктор, Нева, Наталья, Лукас)
Наталья Водянова с детьми в Японии
Вы строгая мама?
(улыбается) Ну, бывает… Но я никогда не навязываю свою точку зрения. С ребенком можно договориться о чем-то только переговорами и убеждениями.
Чем они занимаются летом? Кстати, во французской школе есть такое, например, задание, как прочитать за лето список произведений на предстоящий год, как в наших школах?
Да, разумеется, это все имеется. Есть список литературы. Я рада, что мне не нужно контролировать своих детей — они в этом плане полностью взрослые и самостоятельные. Если говорить о планах на лето — сейчас они поедут в Африку с папой, потом они будут со мной на юге Франции какое-то время. После мы все вместе поедем в Америку. В это время года я выделяю определенные часы для работы, но стараюсь все-таки как можно больше времени проводить с детьми. Лето — это святое.
А если говорить про весь ваш год, у вас есть «красные дни календаря», когда вы все отменяете и уделяете время только семье?
Безусловно, дни рождения. Но не только. Обычно я все выходные провожу с детьми дома, если только не какие-то важные события, которые случаются несколько раз в год. Также никогда не пропускаю их концерты.
Поскольку формат нашей встречи на стройплощадке предполагал пятиминутное экспресс-интервью, а тем, которые хотелось бы обсудить с Натальей неисчислимо много, последний вопрос касался главного дела ее жизни — благотворительности
Назовите, пожалуйста, условный список хороших дел, которые в состоянии сделать каждый, не прилагая к этому титанических усилий?
Это очень личный вопрос, в принципе. Каждому — свое. Самое главное, когда у вас появится потребность кому-то помочь — это найти свой курс в благотворительности. Рак, образование, дети в трудных жизненных ситуациях, старики, искусство — сначала надо определить свое поле деятельности, для того, чтобы в последствии ты каждый день мог как-то влиять на то, чтобы ситуация улучшалась.
Каждый день жизнь дает нам множество возможностей выбора — кому-то улыбнуться — уже неплохо. Кому-то не нагрубить, или перед кем-то извиниться — это тоже хорошее дело. И это тебе ничего не стоит.
У всех разное понятие легкости. Кто-то может помочь нуждающемуся на улице рублем. А кто-то может помочь советом.
Еще простой способ — скачайте Elbi, мое благотворительное приложение. Через него можно переводить небольшие суммы на благотворительность, а также взаимодействовать с фондами и простыми людьми. Оно расшифровывается как Little Big (LB). Это означает возможность достичь какой-то большой цели через маленькие действия. Это может каждый.