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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    30 июня 2017

    Наталья Водянова: «Кому-то не нагрубить, перед кем-то извиниться — уже хорошее дело»

    Корреспондент ELLE, побывавший на презентации новой благотворительной инициативы супермодели, задал ей несколько вопросов о семье, спорте и добрых делах

    Вчера, 29 июня супермодель и основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова побывала на стройке «ВТБ Арены парка» (бывшем стадионе «Динамо») в Москве. Напомним, что ко всем прочим заслугам и регалиям, Наталья еще и посол чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России, и ее визит носил официальный характер. Прямо на строящейся арене Наталья устроила небольшую пресс-конференцию, на которой рассказала о своей новой инициативе — через год, 13 июля, накануне чемпионата пройдет благотворительное мероприятие — Специальный матч.

    Наталья Водянова, специальный матч, футбол, чемпионат мира, благотворительность

    Наталья Водянова на стройплощадке комплекса «ВТБ Арена парк»

    Наталья Водянова, специальный матч, футбол, чемпионат мира, благотворительность

    Наталья Водянова на стройплощадке комплекса «ВТБ Арена парк»

    На поле выйдут легенды футбола и мировые звезды, а также люди всех возрастов, обоих полов, с разными особенностями и возможностями. Как идейный вдохновитель проекта, Наталья рассказала:

    «Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football) и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известным во всем мире Объединенного Спорта. Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна».

    Корреспонденту ELLE, присутствовавшему на этом событии, удалось задать Наталье несколько вопросов о спорте, детях и благотворительности:


    ELLE Ваши дети часто выезжают с вами на мероприятия вроде того, о котором вы сегодня объявили?


    Наталья Водянова: Довольно часто. К сожалению, не могу их брать с собой каждый раз, когда происходит какое-то важное событие — они все-таки ходят в школу. Но когда появляется время, они едут со мной.


    Они все ходят в одну школу?


    Да. Все ходят в одну школу, и у них нет никаких проблем — все мои дети говорят на английском, французском и русском.



    Известно, что все ваши дети занимаются спортом. Посоветуйте, как сделать так, чтобы ребенок сам полюбил спорт, не из-под палки?


    Единственный способ приучить детей к спорту — на собственном примере. Когда они видят, что вы сами любите спорт и ведете соответствующий образ жизни, они тут же вовлекаются.


    Расскажите, чем они увлекаются, кроме футбола?



    Один играет на фортепиано, двое ходят в консерваторию. Еще читают, рисуют и даже пишут!

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    • Наталья Водянова: «Кому-то не нагрубить, перед кем-то извиниться — уже тоже хорошее дело» | галерея [1] фото [1]
    • Наталья Водянова: «Кому-то не нагрубить, перед кем-то извиниться — уже тоже хорошее дело» | галерея [1] фото [2]

    С детьми в Австрии (слева направо: Виктор, Нева, Наталья, Лукас)

    ФотоInstagram / @natasupernova, @afinsky

    Наталья Водянова с детьми в Японии

    ФотоInstagram / @natasupernova, @afinsky

    Вы строгая мама?


    (улыбается) Ну, бывает… Но я никогда не навязываю свою точку зрения. С ребенком можно договориться о чем-то только переговорами и убеждениями.


    Чем они занимаются летом? Кстати, во французской школе есть такое, например, задание, как прочитать за лето список произведений на предстоящий год, как в наших школах?

    Да, разумеется, это все имеется. Есть список литературы. Я рада, что мне не нужно контролировать своих детей — они в этом плане полностью взрослые и самостоятельные. Если говорить о планах на лето — сейчас они поедут в Африку с папой, потом они будут со мной на юге Франции какое-то время. После мы все вместе поедем в Америку. В это время года я выделяю определенные часы для работы, но стараюсь все-таки как можно больше времени проводить с детьми. Лето — это святое.


    А если говорить про весь ваш год, у вас есть «красные дни календаря», когда вы все отменяете и уделяете время только семье?



    Безусловно, дни рождения. Но не только. Обычно я все выходные провожу с детьми дома, если только не какие-то важные события, которые случаются несколько раз в год. Также никогда не пропускаю их концерты.

    Поскольку формат нашей встречи на стройплощадке предполагал пятиминутное экспресс-интервью, а тем, которые хотелось бы обсудить с Натальей неисчислимо много, последний вопрос касался главного дела ее жизни — благотворительности


    Назовите, пожалуйста, условный список хороших дел, которые в состоянии сделать каждый, не прилагая к этому титанических усилий?


    Это очень личный вопрос, в принципе. Каждому — свое. Самое главное, когда у вас появится потребность кому-то помочь — это найти свой курс в благотворительности. Рак, образование, дети в трудных жизненных ситуациях, старики, искусство — сначала надо определить свое поле деятельности, для того, чтобы в последствии ты каждый день мог как-то влиять на то, чтобы ситуация улучшалась.

    Каждый день жизнь дает нам множество возможностей выбора — кому-то улыбнуться — уже неплохо. Кому-то не нагрубить, или перед кем-то извиниться — это тоже хорошее дело. И это тебе ничего не стоит.

    У всех разное понятие легкости. Кто-то может помочь нуждающемуся на улице рублем. А кто-то может помочь советом.

    Еще простой способ — скачайте Elbi, мое благотворительное приложение. Через него можно переводить небольшие суммы на благотворительность, а также взаимодействовать с фондами и простыми людьми. Оно расшифровывается как Little Big (LB). Это означает возможность достичь какой-то большой цели через маленькие действия. Это может каждый.

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